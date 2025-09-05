Arenteiro - Unionistas: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de Primera Federación
Los de Oriol Riera afrontan la segunda jornada después de su derrota en el debut
La Gaceta
Salamanca
Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:16
Unionistas, que en la primera jornada de la temporada 2025/26 cayó derrotado en casa contra Osasuna Promesas, afronta este fin de semana el segundo compromiso del curso, esta vez a domicilio, con el objetivo de estrenar su casillero de puntos.
Horario del Arenteiro - Unionistas
El encuentro se disputará este domingo 7 de septiembre a las 18:15 horas. El choque entre el Arenteiro y Unionistas será el que cierre la segunda jornada en el Grupo 1 de Primera Federación.
Dónde ver el Arenteiro - Unionistas
En la página web de LA GACETA te contaremos en directo todo lo que ocurra en el duelo entre el Arenteiro y Unionistas. Además, podrá seguirse en directo en LaLiga+ y Football Club.
Dónde se juega el Arenteiro - Unionistas
El partido entre el Arenteiro y Unionistas se disputará en el estadio municipal de Espiñedo, de la localidad gallega de Carballiño. Será el estreno como visitante este curso del equipo salmantino.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.