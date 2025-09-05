Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Arenteiro - Unionistas: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de Primera Federación

Los de Oriol Riera afrontan la segunda jornada después de su derrota en el debut

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:16

Unionistas, que en la primera jornada de la temporada 2025/26 cayó derrotado en casa contra Osasuna Promesas, afronta este fin de semana el segundo compromiso del curso, esta vez a domicilio, con el objetivo de estrenar su casillero de puntos.

Horario del Arenteiro - Unionistas

El encuentro se disputará este domingo 7 de septiembre a las 18:15 horas. El choque entre el Arenteiro y Unionistas será el que cierre la segunda jornada en el Grupo 1 de Primera Federación.

Dónde ver el Arenteiro - Unionistas

En la página web de LA GACETA te contaremos en directo todo lo que ocurra en el duelo entre el Arenteiro y Unionistas. Además, podrá seguirse en directo en LaLiga+ y Football Club.

Dónde se juega el Arenteiro - Unionistas

El partido entre el Arenteiro y Unionistas se disputará en el estadio municipal de Espiñedo, de la localidad gallega de Carballiño. Será el estreno como visitante este curso del equipo salmantino.

