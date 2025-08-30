Unionistas arranca el nuevo curso con una derrota frente a Osasuna Promesas (0-1) En un partido sin apenas ocasiones el tanto visitante llegó ya en el tiempo añadido, dejando sin premio a los de Oriol Riera

Alex G. Santana Salamanca Sábado, 30 de agosto 2025, 21:40

Unionistas empezó la temporada 2025/26 en Primera Federación con una derrota por 0-1 frente a Osasuna Promesas. Seguramente injusta, ninguno de los dos equipos hizo muchos méritos para haberse llevado los tres puntos, pero decide el acierto en las áreas y el visitante Dani fue el único que lo tuvo en todo el encuentro, ya en el tiempo añadido.

Con el dibujo de 5-3-2 Unionistas salió decidido en los primeros minutos, intentando encerrar al filial pamplonica en su área, pero el empuje apenas duró unos minutos en los que la mejor acción fue una falta lateral botada por Palmero y el cabezazo de Gorjón, que no acertó a conectarlo bien.

Según fue avanzando el crono al equipo de Oriol Riera le fue costando más avanzar, sin encontrar opciones en la banda, y fue Osasuna Promesas el que intentaba llegar más al área rival, aunque llegó la primera media hora sin que pasara nada.

Hasta el minuto 40, porque en ese momento Unai Marino evitó el 0-1 sacando una mano espectacular a un disparo de Lumbreras. En el rechace, con todo a favor, Ander Yoldi echó el balón por encima del larguero.

Y cuando parecía que la primera parte iba a terminar sin sobresaltos, en un ataque visitante el banquillo solicitó la intervención del VAR por un posible penalti. Pedro Oreiro, tras el visionado de las imágenes, decretó que no había ocurrido nada y poco después mandó a los equipos a vestuarios.

Oriol Riera tomó la decisión de dejar en el banco a De la Nava y dar entrada a Pachón para juntarlo con Pere Marco en busca del juego directo, pero los locales tardaron un buen rato en ser capaces de enviar algún balón al área. Además, Unionistas se llevó un buen susto en el minuto 50, cuando en el segundo saque de esquina consecutivo el balón se quedó delante de Unai Marino sin que atacantes ni defensores acertaran con su objetivo.

Y seguían corriendo los minutos sin intentos ni en uno ni en otro lado, con los dos entrenadores moviendo el banquillo para intentar meterle al menos intensidad al juego.

El balón parado era una de las opciones que tenía Unionistas para intentar adelantarse en el marcador y ya en el último cuarto de hora Olmedo ejecutó un lanzamiento de falta casi perfecto, pero Stamatakis no estuvo dispuesto a permitir el golazo y con una fenomenal palomita envió el balón a córner. El intento sirvió para que tanto el equipo como la afición se vinieran arriba para intentar llevarse un botín mayor que un punto. Sin embargo, a continuación también pudo llegar el 0-1 con un gran disparo de Ander Yoldi.

Oriol Riera fue moviendo el banquillo intentando dar energía a los suyos y al menos los aficionados locales se llevaron la alegría de ver la entrada del canterano Hugo de Bustos a falta de cinco minutos.

En el tramo final el entrenador de Unionistas pidió el VAR por una posible agresión a Farru, pero el árbitro tampoco vio nada punible y poco después señaló que iba a alargar otros seis minutos el choque.

Y en ese tiempo llegó el mazazo, puesto que Dani se adelantó a la zaga charra y superó a Unai Marino con un disparo que no parecía llevar tanto peligro. Unionistas ya no pudo reaccionar y comenzó la campaña con malas sensaciones.