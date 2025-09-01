Oriol Riera, del enfado máximo a la «confianza ciega» en día y medio El técnico trata de matizar sus duras declaraciones tras la derrota frente a Osasuna Promesas con un tuit en el que asegura que la exigencia es «máxima«

Oriol Riera ha pasado del blanco al negro en día y medio. El técnico catalán, visiblemente enfadado tras la derrota de Unionistas en el minuto 93 frente a Osasuna Promesas, ha tratado de calmar los ánimos con una publicación en la red social 'X' (que a penas utiliza) en el que asegura tener confianza «ciega» tanto en el club, como en el director deportivo, Antonio Paz, y los jugadores, a los que hizo lanzó un guiño. «Nuestra exigencia es máxima en el día a día y juntos seguiremos mejorando y construyendo un equipo para que la gente se siga sintiendo orgullosa».

Estas declaraciones contrastan con las hechas en rueda de prensa, tras haber hecho más que visible su enfado al golpear con violencia la puerta del vestuario, en las que aseguró que Unionistas iba «muy justo»: «Lo dije y lo llevo diciendo… si no hacemos lo que tenemos que hacer, no te da. A parte de la intensidad, que es espectacular, tenemos que hacer cosas que durante la semana hacemos. Vamos justos de jugadores arriba. Se han estrenado jugadores en la categoría, otros llevan pocos partidos, otros que descendieron…».

