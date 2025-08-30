Oriol Riera: «Vamos justos de jugadores arriba, nos falta talento»

Alex G. Santana Sábado, 30 de agosto 2025, 23:19 Comenta Compartir

El entrenador de Unionistas, Oriol Riera, no quiso ni pudo ocultar su enfado al final del partido y de hecho rompió una puerta de los vestuarios. En la rueda de prensa posterior tampoco se mordió la lengua y fue muy crítico con la actuación de su equipo frente a Osasuna Promesas.

«Hemos hecho algunas cosas bien y otras no. Este equipo necesita ir al máximo y los contextos de los últimos quince minutos no nos interesan. Lo hemos perdido claramente nosotros. Vamos muy justos, lo llevo diciendo desde hace tiempo y si no hacemos lo que toca no nos da. Si queremos tener alegrías tenemos que dar un paso al frente. El partido lo hemos perdido nosotros», comentó en su intervención, para después aludir a las características de la plantilla que tiene a sus órdenes: «Además de la intensidad que ponemos, que es espectacular y que creo que a nivel defensivo hemos estado bien, tenemos que hacer en los partidos las cosas que hacemos durante la semana. Hoy se han estrenado jugadores en la categoría, otros llevan pocos partidos, otros descendieron... Vamos justos de jugadores arriba, de esos que desbordan. Nos falta talento arriba». A este respecto, fue preguntado sobre si esperaba que llegara algún refuerzo en los últimos momentos del mercado y esto es lo que respondió:«No es una pregunta para mí».

Así definió Oriol Riera el único tanto del encuentro:«Es una acción rápida en la que le ganan la espalda a nuestro central, pero es un error nuestro».

Sobre el VAR, que quedó sin efecto tanto en su reclamación como en la del filial de Osasuna, no dio muchas explicaciones: «Hemos sacado una tarjeta cada uno y no ha sido válida ninguna, así que no ha influido».

Para terminar su intervención en la rueda de prensa , el entrenador de Unionistas repitió el mensaje que ya había lanzado anteriormente: «Cabreo no tengo, pero sí que me decepciona que se trabajen cosas y luego no se hagan, porque somos inferiores a todos si no vamos al cien por cien».