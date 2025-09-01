'Crash' en el Reina Sofía Unionistas pierde por primer vez un debut local en el estadio del barrio de La Vega. Los blanquinegros, uno de los seis equipos que empezaron la competición con derrota

Iván Ramajo Salamanca Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:14 Comenta Compartir

El factor Reina Sofía, que siempre había valido puntos en el primer encuentro de cada temporada, saltó este sábado por los aires en el tiempo de prolongación. El tanto de Dani G. para Osasuna Promesas en la penúltima jugada del partido acabó con una racha de cinco encuentros sumando desde que el conjunto blanquinegro aterrizó en su feudo del barrio de La Vega en la campaña 2021/21, cuando la división de bronce todavía se denominaba Segunda B. Desde entonces, los blanquinegros habían ganado (2 choques) o al menos empatado (en 3 ocasiones) los primeros 90 minutos de Liga frente a su afición, algo que este domingo saltó por los aires.

Hay que remontarse a la temporada 2019/20 (6 años menos un día) para encontrarse una derrota con el factor cancha a favor de Unionistas en Liga, fue por 1-3 frente a la Real Sociedad B de Xabi Alonso en Las Pistas.

Antes de esa derrota frente al filia txuri urdin Unionistas siempre había ganado su debut como local, fuera en la Liga que fuera y en el campo que fuera: lo hizo en su estreno oficial en La Sindical frente al Hergar B, y lo volvió a hacer ya en Las Pistas los cuatro cursos siguientes desde la Regional hasta la 2ªB.

Es decir, esta ha sido la segunda vez en su historia que Unionistas pierde ante su afición su primer choque de Liga. Y la cuarta —sin tener en cuenta el factor campo—, ya que Unionistas estrenó la temporada perdiendo en la 2017/18 frente al Atlético Astorga en Tercera, curso que acabó con el histórico ascenso a 2ªB; en la citada 2019/20 ante el Barakaldo ante el filial de la Real y por 4-1 en el Nuevo Arcángel frente al Córdoba en la 2022/23, la que era hasta ahora la última derrota global en el primer choque de Liga.

EN PUESTOS DE DESCENSO

Con esta derrota, Unionistas arranca la Liga 2025/26 en el Grupo 1 de Primera Federación en los puestos de descenso. Junto a él, también figuran el Talavera, el Barakaldo, el CD Guadalajara y el Real Avilés Industrial, que es el primer farolillo rojo por los tres goles encajados ante la SD Ponferradina, que a su vez es el primer líder de la competición.

Junto a los salmantinos y los otros cuatro equipos en descenso, CD Lugo y Arenteiro son los otros dos conjuntos que arrancaron la campaña con derrota.

En playoff, por su parte, se encuentran el CD Tenerife, el Arenas de Getxo, el Racing de Ferrol y el Real Madrid Castilla. AD Mérida y Osasuna Promesas suman también los mismos tres puntos.

ESPIÑEDO, PRÓXIMA PARADA

El siguiente partido de Unionistas está fijado para la jornada del domingo 7 de septiembre a las 18:15 horas en Espiñedo, donde se enfrentará a un Arenteiro que también arrancó la Liga con derrota. Cabe recordar que el estadio de Carballino (Ourense) siempre ha sido un hueso duro de roer para Unionistas, donde solo ha sido capaz de sumar un punto de los 6 que allí ha puesto en juego.