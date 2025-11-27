Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Cristiano Ronaldo junto a su madre.

La intrahistoria del nombre del Cristiano Ronaldo de Unionistas: «Con mi primer hijo su madre dijo...»

El pequeño jugador de Unionistas de Salamanca se ha hecho viral después de la felicitación del club. Su padre explica las razones del nombre que le ha hecho arrasar en las redes

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:45

Este miércoles un pequeño jugador de Unionistasse hacía viral. Todo el mundo se veía sorprendido cuando veía en sus teléfonos móviles la noticia. El club salmantino, como es tradición con sus chicos de la cantera, felicitaba el cumpleaños a uno de sus jugadores, pero el impacto no iba a ser habitual. Y es que no todos los días se felicita a... Cristiano Ronaldo.

La publicación en la redes empezó a acumular 'Me gusta', retuits y compartidos. Sí, Cristiano Ronaldo juega en Unionistas. El nombre de este pequeño de cinco años no es cualquiera, pero tiene una explicación. «Yo quería que mi primer hijo se llamase Cristiano Ronaldo. Me encanta el fútbol, soy fiel seguidor del Real Madrid y es mi jugador favorito», relata a LA GACETA Yohany García, padre del jugador.

Sin embargo, su deseo no pudo cumplirse. La madre del niño fue tajante y se negó a ponerle el nombre de la leyenda portuguesa. Pero el empeño de Yohany tuvo su resultado con su segundo hijo cuando Darlen Vanessa Velasquez, madre de Cristiano Ronaldo, no opuso problemas. «Y así fue», relata.

Yohany recuerda la sorpresa que se llevaron en el Registro Civil a la hora de la inscripción del entonces bebé. «Nos dijeron varias veces que le diésemos una vuelta, pero lo teníamos claro». Así mismo cuenta la «vergüenza» que siente Darlen Vanessa cuando en sitios públicos como el médico llaman al niño para entrar a la consulta. «Pero ya estamos acostumbrados», añade.

Esta es la historia del que ahora es el jugador más famoso de la cantera de Unionistas que apenas se ha enterado de nada de lo que ha pasado: «Solo pensaba en venir a casa para celebrar el cumpleaños». Una cita que lanzó al 'estrellato' al sucesor de CR7. 'El bichito' está en Salamanca.

