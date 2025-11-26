El Cristiano Ronaldo de Unionistas arrasa en las redes: «Siempre celebra con el '¡siuuu!'» El joven celebró su 5 cumpleaños siendo viral a nivel nacional. En solo unas horas, su felicitación llegó casi al millón de impresiones

Jaime García Salamanca Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:03 Comenta Compartir

Son las 11:00 y Unionistas mantiene la buena costumbre de felicitar a sus jugadores. Sin embargo, no era un cumpleaños cualquiera. Era el aniversario del Cristiano Ronaldo salmantino. «Estoy súper asombrado con la repercusión. Me lo ha enviado mucha gente y seguimos todavía impresionados por cómo se ha hecho tendencia», cuenta Yohany García, padre del jugador.

Y es que, en pocas horas, la felicitación convirtió al jugador del club charro en lo más viral de las redes sociales porque el post en 'X' de Unionistas llegó a casi un millón de visualizaciones.

🎂🎉 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐑𝐎𝐍𝐀𝐋𝐃𝐎 - ¡Hoy, 26 de Noviembre, celebramos el cumpleaños de Cristiano Ronaldo, jugador de Pequeños Unionistas!



Desde el club deseamos que disfrutes de tu día.



¡Muchísimas felicidades!#ConstruyendoUSCF🏗️ pic.twitter.com/ufFkZLBGOR — Cantera Unionistas CF (@USCFbase) November 26, 2025

Todo el mundo, maravillado con este inesperado protagonista, se preguntó quién era. «Un día me dije: Quiero que mi primer hijo se llame Cristiano Ronaldo. Me encanta el fútbol, soy fiel seguidor del Real Madrid y es mi jugador favorito», inicia Yohany García, padre del jugador.

Tras una primera negativa de su madre, lo intentó una segunda vez: «Su madre no quiso y, entonces, dije: Si tengo un segundo hijo y su madre quiere, le pongo Cristiano Ronaldo. Y así fue», recuerda. Y de forma repentina, el joven se encontró con un inesperado protagonismo en su 5 cumpleaños. «Es increíble. Me han llamado familiares asombrados», explica Yohany.

Casualmente, no solo comparte nombre con el astro portugués, también su histórica celebración: «Cuando juega con sus amigos y marca goles, no deja de hacer el '¡siuuu!'. Encima sus compañeros le dicen 'Cristiano, Cristiano, celébralo' y él celebra haciendo el '¡siuuu! siempre». A esto, añade su progenitor: «Y, pese a tener solo 5 años, no le gusta perder en nada. En eso sí que se parece a Cristiano». Sus padres nunca olvidarán el 5 cumpleaños de su hijo, Cristiano Ronaldo, aunque el joven, después de toda la repercusión, tan solo ha pensado en «entrenar con Unionistas y venir rápidamente a su cumple».

«Todo el mundo que escucha su nombre tiene que mirar dos veces»

Llamarse Cristiano Ronaldo también ha despertado momentos inolvidables y alguno que otro de no saber en dónde meterse para Yohany García y Darlen Vanessa Velasquez, padres del joven: «Siempre contamos que, cuando vamos al médico, y dicen 'Cristiano Ronaldo', a su madre le da un poco de vergüenza. Al final es algo que resalta, pero ya estamos acostumbrados. La gente sí es cierto que tiene mirar dos veces porque te esperas a otra persona», cuentan los padres esbozando una sonrisa.

«En el hospital y en el Registro Civil se quedaron asombrados»

En el momento en el que sus padres comunicaron que el pequeño salmantino se llamaría Cristiano Ronaldo tanto en el Hospital como en el Registro Civil, les avisaron de varios escenarios cuando joven creciese. «En el Hospital, cuando nació y dije que iba a llamarse Cristiano Ronaldo, me acuerdo de que me dijeron 'Imagina que quiera ser cantante o actor y se llama Cristiano Ronaldo'. También cuando fuimos al Registro Civil se quedaron un poco parados. Nos dijeron varias veces que, si el niño cuando creciera quería ser cantante, bailarín u otra cosa, se iba a llamar así, para que le diésemos una vuelta, pero lo teníamos claro», zanjan.