Guadalajara - Unionistas: horario y cómo ver en directo y por TV el partido
Estos son los detalles para disfrutar del partido de la tercera jornada de Liga en el Grupo I de la Primera Federación
Salamanca
Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:42
Unionistas regresa a la competición doméstica para citarse con el Guadalajara, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada en el Grupo I de la Primera RFEF. La cita, que será una verdadera fiesta del fútbol por la buena relación que existe entre ambas aficiones, contará con un gran desplazamiento de seguidores blanquinegros.
Respecto a la clasificación, el equipo salmantino afronta la cita con mayor necesidad después de cumplir los primeros dos partidos de Liga sin haber cosechado un solo punto, y con el casillero de goles a favor vacío. Los de Riera han sido derrotadospor la mínima por el Osasuna Promesas y el Arenteiro. Por su parte, el conjunto local llega al partido tras sumar sus primeros tres puntos del curso frente al Celta Fortuna (0-1), y en el estreno liguero cayó en casa ante el Tenerife (0-2).
Horario del Guadalajara - Unionistas
El encuentro entre el Guadalajara y Unionistas se disputa este domingo 14 de septiembre a las 18:15 horas, choque correspondiente a la jornada tercera jornada de Liga en el Grupo 1 de la Primera Federación.
Dónde ver el Guadalajara - Unionistas
En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el conjunto guadalajareño y el salmantino. Además, podrá seguirse por televisión a través de las plataformas LaLiga+ y Football Club.
Dónde se juega el Guadalajara - Unionistas
El estadio Pedro Escartín será el escenario del encuentro entre el noveno y vigésimo de la tabla. La entidad charra visitará por primera vez en su historia el hogar del cuadro guadalajareño.
