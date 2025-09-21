Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Raúl Fuentes, durante un entrenamiento.

La División de Honor regresa a Salamanca: Unionistas quiere redimirse ante el Alcobendas

El equipo dirigido por Raúl Fuentes cumple la segunda jornada (12:00 horas) de Liga después de caer por la mínima frente al Getafe

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:59

El anexo al Reina Sofía acoge desde las 12 horas la segunda jornada en el Grupo 5 de la División de Honor con Unionistas como protagonista. Un capítulo de Liga donde los salmantinos se estrenan como locales en la temporada recibiendo la visita del Rayo Ciudad Alcobendas.

Los de Raúl Fuentes comenzaron su andadura en la competición con una derrota ante el Getafe (2-1) que, con el paso de las horas, empezó a traducirse en buenas sensaciones. Y es que, los charros tuvieron en sus botas el empate desde el punto de penalti, pero la fortuna no les acompañó en los compases finales.

Dejado atrás el traspiés inicial, Unionistas desea hacer de su hogar un verdadero feudo y este domingo es la oportunidad para colocar la primera piedra. Los blanquinegros se tendrán que esmerar ya que el cuadro madrileño sí puntuó en el primer capítulo, y además lo hizo rescatando un empate entrados en el tiempo de prolongación.

Espacios grises

