El jugador de Unionistas Óscar Lorenzo espera un pase mientras es defendido por un zaguero del Getafe. UNIONISTAS

La fortuna no acompaña a Unionistas en su estreno en la División de Honor (2-1)

Los de Raúl Fuentes, que erraron un penalti en el minuto 87 de partido, merecieron más ante el juvenil del Getafe

Área 11

Getafe

Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:47

Una parada del meta del Getafe ante un lanzamiento de penalti ejecutado por Óscar Lorenzo dejó sin premio a Unionistas en su estreno en la División de Honor. La derrota deja un mal sabor de boca al equipo charro, que cuajó un buen encuentro ante un filial de Primera y mereció algo más.

Saltó sin complejos al césped el equipo salmantino, que ya en el primer minuto de juego se plantó en el área contraria y consiguió incluso lanzar a puerta, aunque el colegiado anuló el tanto por fuera de juego. El partido era muy disputado y locales y visitantes pugnaban por tener el balón, buscando siempre la puerta contraria. Las ocasiones se sucedían y al final Ferreiro conseguía rematar un centro desde la derecha y colocar el 0-1 en el marcador en el minuto 29 a favor de Unionistas División de Honor.

Pero, la alegría le duró poco a los salmantinos, ya que apenas un minuto más tarde Cuéllar devolvió las tablas al luminoso.

Ya en la segunda mitad, salió mejor el Getafe, que se hizo con el balón y puso cerco a la meta contraria hasta que Ibu, en el 57, puso el 2-1. A partir de ahí la decoración del encuentro cambió de nuevo. Los madrileños dieron un paso atrás y los de Raúl Fuentes se lanzaron en busca del empate.

Lo intentaron todo los charros, que disfrutaron incluso de un par de ocasiones, aunque la zaga local se empleó a fondo y salvó una tras otra las llegadas del rival. Sin embargo, ya cuando el encuentro finalizaba, en el minuto 87, el colegiado decretó penalti a favor de Unionistas División de Honor.

Era la ocasión más clara para arrancar un punto de tierras madrileñas. Óscar Lorenzo asumió la responsabilidad, pero el meta del Getafe le adivinó las intenciones y detuvo el lanzamiento, dejando así sin premio a los charros.

La próxima semana, los blanquinegros recibirán al Rayo Ciudad Alcobendas, en un encuentro que tendrá lugar el domingo 21 de septiembre, desde las 12 horas.

