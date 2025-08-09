El derbi vuelve a la vida por 90 minutos

Iván Ramajo Salamanca Sábado, 9 de agosto 2025, 07:20 Comenta Compartir

1.609 días después de que el derbi se parara sine die, justo después de que un gol de Nacho López le diera el cuarto triunfo en ocho encuentros al Salamanca UDS frente a Unionistas, el duelo de máxima rivalidad de la capital se reaviva por 90 minutos a través de la Copa Federación. Hasta nuevo aviso.

Lejos de los enfrentamientos del ciclo 2017-2021, donde ambos conjuntos se vieron las caras con la tensión de la Liga —primero en Tercera División y después en la extinta Segunda B— y de las primeras veces, el tono que tiene este encuentro, cuatro temporadas y media después, es puramente de pretemporada. Y esa es la mejor noticia. Ni una voz más alta que otra... En parte porque cada uno ha seguido su camino tratando de mirar lo menos posible a lo que hace el otro.

Relajado el ambiente, todo, por tanto, queda para lo que suceda en el terreno de juego, que no es poco. Los dos conjuntos, el de Oriol Riera y el de Jorge García, se inscribieron en esta segunda competición del KO con el único objetivo de alcanzar la ronda de semifinales y poder volver a jugar la Copa del Rey. Ni más ni menos. Ese es el objetivo y esa es la meta. Y ahí radica la importancia de este extraño derbi.

Tras 90 minutos, es Unionistas —el conjunto de mayor categoría del fútbol local— el que tiene mejor posición para lograrlo y también mayor presión, por el hecho de ser favorito, de jugar en casa y de tener, aparentemente, todo de cara. A los del Reina Sofía les bastaría una victoria para encarrilar su presencia en la final regional del torneo, a falta de una jornada para que se dé por concluida la liguilla. La puesta de largo de los de Riera en esta competición fue tan cómoda como contundente: un 4-0 en el San Casto que ayuda, y mucho, a consolidar su papel de favorito.

Por su parte, el Salamanca UDS aterriza en el Reina Sofía —el único feudo en el que se ha jugado un derbi y donde ha perdido frente a Unionistas— sin presión deportiva, porque asume ser un equipo de inferior categoría, pero con el ejemplo de que, en este duelo, siempre tiene mucho que decir. El empate frente al CD Guijuelo enfrió la buena imagen desplegada durante los 93 minutos anteriores en Las Pistas. Y esa es la idea con la que el conjunto blanquinegro se presenta hoy, a las 20:00 horas, en el estadio de La Vega.

El Reina Sofía lucirá sus mejores galas, aunque lejos del lleno

Oriol Riera aseguró que el partido de hoy frente al Salamanca UDS le viene perfecto para que sus jugadores entiendan qué significan tanto el club como el Reina Sofía: «Es primordial que en casa el equipo esté muy bien».

El ambiente será mayúsculo por la previa organizada por Fondo Popular Joven en Hilario Goyenechea a partir de las 19:00 horas, en la que se homenajeará a la UD Salamanca; además, este choque de Copa RFEF será el encargado de abrir la veda de los tifos de esta temporada, que, recordemos, solo se lucen en ocasiones especiales.

Pese a que el color y el calor en las gradas están garantizados, lo que no está asegurado es el lleno total de 4.896 espectadores. De hecho, según las cuentas facilitadas por Unionistas, falta bastante para alcanzar esa cifra, tanto en las tres gradas donde se ubicarán los seguidores locales como en la del Salamanca UDS. Sin embargo, hoy en taquilla solo podrán comprar sus localidades los socios del club (salvo para la zona numerada del estadio).

Por otro lado, Unionistas ha hecho un gran despliegue de medios para evitar cualquier tipo de incidente. Empezando por abrir los dos accesos al campo, y siguiendo por un protocolo de seguridad que dará comienzo a las 19:00 horas, cuando se abran las puertas del estadio. Además, según ha indicado el club, «existe la posibilidad de que, por motivos de seguridad, los aficionados de tribuna sur deban acceder a través de tribuna Panelais, así como de que haya un control de acceso al fondo de animación».