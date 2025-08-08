El último gol del derbi: «Tengo el vídeo del gol, y reconozco que lo veo muchas veces» Nacho López fue, para el Salamanca UDS, el último autor de un tanto en el derbi que este sábado vuelve a la vida por la vía de la Copa RFEF

Jaime García Salamanca Viernes, 8 de agosto 2025, 10:23 | Actualizado 10:41h.

El 14 de marzo de 2021 quedó grabado en la memoria de los aficionados al fútbol salmantino. Para unos de forma dulce y para otros fue un día para olvidar. El estadio Helmántico, sin saberlo, acogía el último derbi con el Salamanca UDS y Unionistas como protagonistas, en un capítulo de Liga en la extinta Segunda División B. Cuando el partido estaba abocado a firmar tablas en el marcador, un héroe apareció para dejar los tres puntos en el feudo albinegro: Nacho López. «Tengo el vídeo del gol, y reconozco que lo veo muchas veces. Me gusta recordarlo también por todo lo que significó para nosotros como equipo, y por la afición claramente», recuerda Nacho López, el último goleador de un derbi salmantino. La jugada que inició Candela y que pasó por Antonio y Fer Llorente continúa más que viva en su mente. «Recuerdo toda la jugada. Ellos marcaron primero, y me tocó salir casi al final con el partido empatado. Fer la pone y aparezco yo para colarla dentro, también hubo fortuna, pero en ese minuto sentó espectacular», explica el jugador ovetense.

Y es que, aquel gol con el partido entrado en el tiempo de prolongación fueron más que tres puntos. «Ganar el derbi en ese minuto significó mucho para nosotros porque había sido una temporada bastante complicada en lo deportivo, y también fue una manera de dar una pequeña alegría a la afición».

Aunque el de este sábado será un derbi con un color descafeinado al tratarse de la Copa Federación, Nacho López admite que en una ciudad como Salamanca tiene un valor doble. «El futbolista sabe el significado que tiene para sus propios aficionados, y aunque sea Copa Federación, es un partido oficial. Además, ganar este tipo de partidos te refuerza a nivel emocional y de conceptos que cada equipo tenga planteados de cara a la temporada», confiesa.

Pese a completar una única temporada en el Salamanca UDS, el zaguero escribió una página imborrable de un club que «tiene una afición que aprieta mucho, es muy exigente, pero también es muy agradecida cuando tú respondes». Desde la lejanía se volverá a poner la camiseta de su exequipo, pero reconoce que Unionistas está trabajando muy bien. Asimismo, para el último goleador del derbi salmantino «una ciudad tan futbolera se merece pisar el fútbol profesional pronto. Siempre es complicado, pero la gente siempre aportará su granito».