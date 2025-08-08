Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Ramiro y De la Nava en el derbi celebrado en el Reina Sofía. LAYA

Los dos supervivientes del derbi

De la Nava y Ramiro Mayor son los dos únicos jugadores que han disputado minutos en el choque entre Unionistas y Salamanca UDS

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:33

Ramiro Mayor y Carlos de la Nava son los únicos supervivientes del último derbi cuatro años después de su celebración.

Ambos defendían la elástica de Unionistas, y aunque uno de ellos (De la Nava) tuvo una aventura lejos de Unionistas durante un curso, siguen como blanquinegros.

El Helmántico acogió el último de los derbis con un Ramiro Mayor en el eje de la zaga, mientas que Carlos de la Nava partió como suplente y saltó al verde del templo de la carretera de Zamora a los 67 minutos de juego. En la primera vuelta del campeonato, con el Reina Sofía como escenario, los dos jugadores sí saltaban de inicio y De la Nava era el encargado de decidir el encuentro desde el punto de penalti, tras una falta cometida por Nacho López, que unos meses después pasó de 'culpable' a héroe. Aquella temporada fue el comienzo de una bonita historia del zaguero zaragozano con el barrio de La Vega, ya que reside en el Reina Sofía desde ese curso 2020/21.

Ahora, cumple su quinta campaña de forma consecutiva como jugador de Unionistas. En el caso de Carlos de la Nava era la cuarta temporada, y tras dicho curso cumpliría dos más de forma seguida en el club. El fútbol ha cambiado después de 1.456 días, pero ambos no lo han hecho.

