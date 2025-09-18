Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Mario Simón (izquierda), junto a sus dos asistentes Borja Gómez (centro) y Ángel David Fernández-Hijicos (derecha). Almeida

Definido el cuerpo técnico de Mario Simón en Unionistas

Además, el club informó que en la tarde de hoy los jugadores están citados a las 18:45 horas para llevar a cabo una nueva sesión de entrenamiento

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:48

En la mañana de este jueves, Unionistas completó su primera sesión de entrenamiento con Mario Simón a los mandos de la nave, y sólo unas horas después, el club salmantino comunicó la confección del nuevo cuerpo técnico.

De este modo, Mario Simón, como entrenador principal, contará con Borja Gómez y Ángel David Fernández-Hijicos como asistentes. Turi continuará como entrenador de porteros, mientras que José Rodríguez 'Josete' seguirá cumpliendo la función de delegado y utillero del primer equipo.

La figura de Javier González también se mantiene como médico de la primera plantilla. Pedro Vicente y David Sánchez serán el equipo de fisioterapeutas, mientras que Diego Lucas seguirá desenvolviendo la tarea de readaptador.

Un 'staff' que, a día de hoy, no cuenta con preparador físico, ya que como informó la entidad: «El club está trabajando para incorporar la figura de un preparador físico. Hasta que ello ocurra esa labor recaerá en Borja Gómez, Ángel David Fernández-Hijicos y en Diego Lucas«, explicó.

Por otro lado, Mario Simón citó a sus jugadores a las 18:45 horas en el Reina Sofía para llevar a cabo un nuevo entrenamiento, en lo que será un día con doble sesión para los blanquinegros en el estreno del técnico albaceteño. Por tanto, Simón contará con cuatro sesiones (contados los dos entrenamientos de hoy) antes de medirse este domingo (20:30 horas) con el Real Avilés.

