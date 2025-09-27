Apuntalar la mejoría en Getxo

Alex G. Santana Salamanca Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:15 Comenta Compartir

Unionistasvisita este sábado a las 18:00 horas el Municipal de Gobela para enfrentarse al Arenas Club en un duelo clave dentro de la Primera Federación. Será la primera vez que el equipo salmantino juegue en Getxo, ya que la visita programada para la temporada 2019/20 fue cancelada por la pandemia. El conjunto charro llega tras lograr su primera victoria del curso en casa, un 3-2 ante el Real Avilés en el Reina Sofía, donde remontó un marcador adverso y estrenó con triunfo a Mario Simón como entrenador, que sustituyó a Oriol Riera tras un inicio difícil con tres derrotas consecutivas.

El Arenas Club, dirigido desde junio por Jon Erice, llega con un punto más que Unionistas después de obtener una victoria, un empate y dos derrotas en las primeras cuatro jornadas. El conjunto vasco ha encajado siete goles, una cifra que evidencia sus dificultades defensivas y que Unionistas intentará aprovechar para sumar sus primeros puntos como visitante esta temporada.

Simón mantiene la duda sobre el once, aunque es probable que repita el grupo que logró devolver la confianza al equipo en la última jornada. El técnico busca un equilibrio entre presión alta y control del juego, para intentar anular las virtudes del rival. La solidez defensiva será clave, especialmente en un campo de hierba artificial que puede favorecer la velocidad y el juego directo del rival.

Unionistas iba a con dos bajas: la de Aarón Piñán, al que ya se le vio este viernes entrenando durante muchos minutos con sus compañeros, y Steffan. Sin embargo, después de haber sido incluido en la convocatoria, el club anunció unas horas después que Gabri Palmero había sido apartado de la actividad deportiva al haber recibido la notificación de que el lateral izquierdo, además de otros seis compañeros de la selección de Malasia y la propia federación de ese país, habían recibido sanciones por parte de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Unionistas explicó además que está recabando toda la información al respecto «con el fin de valorar las actuaciones correspondientes». Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla un tema que parece grave.

Con el apoyo esperado de una buena presencia de seguidores salmantinos, Unionistas afronta el reto con la ilusión de consolidar el 'efecto Mario Simón' y avanzar en la tabla.