Mario Simón: «Los jugadores están intentando destacar y ser importantes dentro del grupo»

Unionistas se mide este sábado al Arenas Club y su entrenador, Mario Simón, ha intervenido un día antes para valorar cómo ve a su equipo después del primer triunfo, reconociendo que necesitan más tiempo: «Eso es lo que queremos los entrenadores y jugar el sábado te condiciona porque te quita un día. Vamos con la premura de la semana pasada pero estoy muy contento porque creo que ya se vieron pinceladas de lo que queremos del equipo. Esta semana hemos seguido en la misma línea y cada vez veo el ritmo más alto y más nivel competitivo. Y hay jugadores que seguramente también quieren tener esa oportunidad de entrar, intentando destacar y ser importantes en el grupo».

En cuanto a los conceptos que está intentando inculcar a su equipo, lo tiene claro: «Queremos tener una identidad y ser un equipo que quiera la pelota, presionante y alegre. Tenemos un equipo joven y creo que la alegría va a ser algo fundamental en nuestro día a día, que disfruten con lo que están haciendo. Tenemos que encontrar ese plan de partido con la identidad de que nosotros estemos cómodos y también le exijamos al rival».

Sobre la ausencia de un preparador físico, cree que en breve va a quedar resuelto: «El martes tenemos que tener solventada esa situación, esperemos que no se demore más, porque queremos elegir bien. Pero la situación que tenemos no nos acarrea ningún hándicap, tenemos un cuerpo técnico de mucho nivel y número y entre todos estamos intentando ayudar».

Por último, ha hablado de sus planes para este sábado: «Lo mejor de la semana es que los jugadores lo empiezan a poner difícil porque ves que quieren destacar para entrar en el once y eso es importante. Venimos de una victoria y tenemos que buscar el equilibrio para elegir a los once más adecuados para intentar ganar en Gobela. Hemos empezado a ver jugadores por encima de lo que conocíamos o de su rendimiento hasta el momento».