Palmero, entre Pere Marco y Ramiro en un entrenamiento.

Palmero, jugador de Unionistas, sancionado por la FIFA junto a otros seis compañeros de la selección de Malasia

El club le ha apartado de la actividad deportiva mientras recaba más información sobre lo sucedido

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:00

Unionistas ha emitido este viernes un comunicado sobre uno de sus futbolistas, Gabriel Felipe Arrocha 'Palmero', al que ha apartado de la actividad deportiva después de conocer que se encuentra sancionado por la FIFA.

Este es el comunicado que ha publico el club: «Unionistas de Salamanca CF informa que ha recibido notificación de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto sanciones a la Federación de Futbol de Malasia y a siete de sus jugadores, entre los que se encuentra Gabriel Felipe Arrocha 'Palmero', por infracciones del artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA. El club se encuentra recabando toda la información relativa al caso con el fin de valorar las actuaciones correspondientes. Mientras tanto, el jugador permanecerá fuera de la actividad deportiva del club hasta nueva comunicación oficial«.

Dicho artículo dice lo siguiente: «Prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol Supone la inhabilitación para ejercer cualquier clase de actividad relacionada con el fútbol (administrativa, deportiva o de otra clase)».

Horas antes, Unionistas había incluido a Palmero en la lista de 21 jugadores para viajar a Getxo.

