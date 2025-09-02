Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Abde Damar durante la sesión de entrenamiento de este martes en el anexo al Reina Sofía. LAYA

Abde Damar y Aarón Piñán se ponen el 'mono de trabajo' en Unionistas

Unionistas abre la segunda semana de trabajo de Liga pasando página de todo lo sucedido tras la derrota ante Osasuna Promesas

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:49

La indigesta primera derrota frente a Osasuna Promesas de Unionistas ha tenido mucho que masticar. Primero, con una rectificación pública de las palabras expresadas en rueda de prensa por parte de Oriol Riera y después con el fichaje de Abde Damar, con la que el club ha tratado de contentar al entrenador y dar más amplitud a la baraja de jugadores con los que cuenta en ataque.

Recompuesta la baraja, la primera plantilla de Unionistas ha vuelto este martes (10:30 horas) al trabajo para comenzar a preparar el segundo choque de Liga frente al Arenteiro de este mismo domingo en Espiñedo, campo de infausto recuerdo en el que solo ha sido capaz de sumar un punto de los seis puestos en juego.

LAYA

Y, en este sentido, el técnico catalán puede preparar ya el primer desplazamiento de la temporada con todos los jugadores que tendrá disponibles, incluido el extremo marroquí. Quien ha sido la principal novedad de una sesión en la que ha vuelto a pisar el césped -aunque con el brazo en cabestrillo- Aarón Piñán, tras operarse del hombro por la lesión producida en el derbi con el Salamanca UDS el pasado 9 de agosto.

Tras esta primera sesión, Unionistas llevará a cabo otras tres sesiones más de trabajo en las jornadas de este miércoles, el viernes y el sábado. De este modo, la plantilla tendrá a mayores el descanso del jueves.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Saqueo de madrugada en el parking de la avenida de Portugal: más de una decena de coches destrozados y el suelo cubierto de cristales
  2. 2 El tradicional plato salmantino con más de un millón y medio de visualizaciones que «quita la resaca»
  3. 3 142.000 euros para el concierto más caro de estas Ferias
  4. 4 Persecución en Salamanca: un conductor sin carnet huye a toda velocidad y pasa la noche en los calabozos
  5. 5 Autobús gratis desde este lunes para 52.000 salmantinos
  6. 6 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 1 de septiembre
  7. 7 Colores por nivel de prioridad en Urgencias para guiar al paciente
  8. 8 Un año y un mes de cárcel y el pago de 1.000 euros de indemnización, la pena para un mecánico salmantino por acosar y manosear a una clienta en su taller
  9. 9 Un QR para calcular los tiempos en el Hospital: «¿Cuánto tarda mi análisis?»
  10. 10 ¿Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 1 de septiembre?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Abde Damar y Aarón Piñán se ponen el 'mono de trabajo' en Unionistas

Abde Damar y Aarón Piñán se ponen el &#039;mono de trabajo&#039; en Unionistas