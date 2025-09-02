Abde Damar y Aarón Piñán se ponen el 'mono de trabajo' en Unionistas Unionistas abre la segunda semana de trabajo de Liga pasando página de todo lo sucedido tras la derrota ante Osasuna Promesas

Iván Ramajo Salamanca Martes, 2 de septiembre 2025, 11:49

La indigesta primera derrota frente a Osasuna Promesas de Unionistas ha tenido mucho que masticar. Primero, con una rectificación pública de las palabras expresadas en rueda de prensa por parte de Oriol Riera y después con el fichaje de Abde Damar, con la que el club ha tratado de contentar al entrenador y dar más amplitud a la baraja de jugadores con los que cuenta en ataque.

Recompuesta la baraja, la primera plantilla de Unionistas ha vuelto este martes (10:30 horas) al trabajo para comenzar a preparar el segundo choque de Liga frente al Arenteiro de este mismo domingo en Espiñedo, campo de infausto recuerdo en el que solo ha sido capaz de sumar un punto de los seis puestos en juego.

Ampliar LAYA

Y, en este sentido, el técnico catalán puede preparar ya el primer desplazamiento de la temporada con todos los jugadores que tendrá disponibles, incluido el extremo marroquí. Quien ha sido la principal novedad de una sesión en la que ha vuelto a pisar el césped -aunque con el brazo en cabestrillo- Aarón Piñán, tras operarse del hombro por la lesión producida en el derbi con el Salamanca UDS el pasado 9 de agosto.

Tras esta primera sesión, Unionistas llevará a cabo otras tres sesiones más de trabajo en las jornadas de este miércoles, el viernes y el sábado. De este modo, la plantilla tendrá a mayores el descanso del jueves.