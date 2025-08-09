Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Aarón Piñán se retira lesionado tras luxarse el hombro. LAYA

Aarón Piñán acaba el derbi en el hospital

Al jugador leonés sufrió una luxación de clavícula, según las primeras exploraciones

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:34

La única nota negativa que dejó el derbi para Unionistas y Salamanca UDS fue la lesión del jugador local, Aarón Piñán. El jugador leonés acabó el choque en el hospital, por una posible luxación de clavícula, después de un forcejeo con Souley en el que el colegiado Iván Pablo no apreció falta.

«No lo he podido ver al acabar el partido, lo que sé es que sufre luxación de clavícula«, dijo al respecto Oriol Riera.

