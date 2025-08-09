Aarón Piñán acaba el derbi en el hospital Al jugador leonés sufrió una luxación de clavícula, según las primeras exploraciones

Iván Ramajo Salamanca Sábado, 9 de agosto 2025, 22:34 Comenta Compartir

La única nota negativa que dejó el derbi para Unionistas y Salamanca UDS fue la lesión del jugador local, Aarón Piñán. El jugador leonés acabó el choque en el hospital, por una posible luxación de clavícula, después de un forcejeo con Souley en el que el colegiado Iván Pablo no apreció falta.

«No lo he podido ver al acabar el partido, lo que sé es que sufre luxación de clavícula«, dijo al respecto Oriol Riera.

Temas

Unionistas de Salamanca