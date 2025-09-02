Abde Damar, el último refuerzo sobre la bocina para Unionistas El club salmantino cierra en la última jornada del mercado al extremo marroquí de 23 años

Iván Ramajo Martes, 2 de septiembre 2025, 09:03 Comenta Compartir

Unionistas encontró, sobre la bocina del cierre del mercado de fichajes, a la «guinda» de la plantilla (el jugador número 23) con la que ya compite en Primera Federación. Se trata del atacante marroquí Abde Damar, un extremo de 25 años de edad que puede jugar por ambas bandas, y con el que el bloque de Oriol Riera suma un efectivo más en ataque para aliviar los problemas de plantilla que el técnico catalán puso de manifiesto tras la derrota ante Osasuna Promesas.

El jugador, nacido en Nador, llega al Reina Sofía con el contador de minutos en Primera Federación disparado hasta los 3.639 en las dos últimas campañas, repartidos entre la UD Ibiza, el Sabadell y el Fuenlabrada. En el conjunto balear, del que salió cedido en dos ocasiones, disputó un total de 13 encuentros (tan solo 1 como titular) y 241 minutos; en el club catalán, donde llegó a jugar 24 minutos frente a Unionistas en la jornada del 24 de abril de 2024 en el estadio Reina Sofía (4-0 ganó el conjunto dirigido por Dani Ponz), acumuló 1.438 minutos en 19 choques, anotando 4 tantos; mientras que el curso pasado alcanzó los 1.960 minutos, marcando otros 4 goles y repartiendo, además, 2 asistencias con el conjunto del Fernando Torres.

Estas dos últimas experiencias, pese a tener protagonismo en los equipos, acabaron en descenso de categoría.

Anteriormente, el extremo marroquí se formó en las canteras del Atlético (entre los años 2019 y 2021) y del Espanyol B (entre 2021 y 2023), tras haber llamado la atención de los grandes del fútbol español para reforzar sus categorías inferiores, después de debutar con tan solo 18 años en la extinta Segunda B con el Cornellá en el curso 2018/19.