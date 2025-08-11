280 entradas para seguidores de Unionistas en Guijuelo en la 'final' de la liguilla de la Copa RFEF Los chacineros fijan un precio de 12 euros para las 80 localidades sentadas y de 8 por verlo de pie

Iván Ramajo Salamanca Lunes, 11 de agosto 2025, 12:20

La final por meterse en la final de la fase regional de la Copa RFEF ya tiene precios. En este sentido, el CD Guijuelo ha reservado un total de 280 localidades para seguidores de Unionistas, que estarán ubicados en el fondo sur del estadio Luis Ramos. El club del Reina Sofía dispondrá 80 butacas, que tendrán un precio de 12 euros, mientras que las 200 restantes -que serán de pie- valdrán 8.

Por su parte, la entrada en la grada de tribuna -donde se ubicará la afición local, según el protocolo establecido por el conjunto chacinero- tendrán un coste de 15 euros en su zona central, mientras que en la grada lateral el coste será de 12. Los socios del conjunto del Luis Ramos tendrán acceso gratuito al igual que los menores de 6 años.

Cabe recordar queUnionistas llega líder a esta tercera y última jornada de la liguilla A de la fase regional de la Copa RFEF y que le bastaría con un empate para meterse en la final; sin embargo, el triunfo es importante ya que forzaría a la RFCyLF a realizar un sorteo para ver qué conjunto es local en la final regional, tal y como establecen las bases de competición, algo que quedaría descartado en caso de empatar, ya que el local sería el Zamora CF en esas condiciones.

Por su parte, al CD Guijuelo solo le vale la victoria para acceder a la ronda final tras haber empatado con el Salamanca UDS en la primera jornada y ganado a la UD Santa Marta en la segunda.