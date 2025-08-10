La fase regional de la Copa Federación ya tiene su primer finalista Unionistas y Guijuelo, que son los dos conjuntos con vida en el Grupo A, ya saben que se enfrentarán al Zamora CF por un billete a la fase nacional del torneo

El ex de Unionistas Erik Ruiz, en el centro de la imagen con una botella de agua, durante el choque de ayer del Zamora CF.

A la espera de que este próximo sábado se resuelva el Grupo A de la liguilla Regional de la Copa Federación en el estadio Luis Ramos, tanto Unionistas como el CD Guijuelo ya saben que su rival en la final por acceder a la ronda nacional será el Zamora CF de Primera Federación.

El conjunto del Ruta de la Plata se ha proclamado este domingo ganador de su liguilla, en la que solo hay tres conjuntos en liza, tras ganar también el segundo de sus partidos frente al Villaralbo por 0-2 con los goles de Farrell y Mario García en Los Barreros.

Cabe recordar que Unionistas es tras la disputa de la segunda jornada el líder provisional del grupo salmantino, donde ya han caído eliminados tanto el Salamanca UDS como la UD Santa Marta, con 6 puntos de ventaja y que le valen tanto la victoria como el empate para vérselas con un conjunto rojiblanco que también será rival en el Grupo 1 de la Primera Federación; por su parte, el CD Guijuelo está obligado a ganar para llevarse el gato al agua.

Aarón Piñán, pendientes de más pruebas

Unionistas está pendiente de hacerle más pruebas a Aarón Piñán para saber con exactitud el alcance de la lesión que se produjo en el derbi de Copa RFEF, por la que tuvo que ser trasladado al hospital con «luxación en la articulación acromioclavicular derecha»