Así queda la clasificación de la Copa Federación tras la segunda jornada

Unionistas se mantiene al frente de la tabla (6 puntos) y aventaja en dos puntos al Guijuelo. Salamanca UDS y Santa Marta llegan a la última jornada sin nada juego

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:15

El segundo capítulo de la liguilla de la fase regional de la Copa RFEF concluyó con Unionistas siguiendo al frente de la misma después de llevarse el derbi salmantino en el Reina Sofía. Esta jornada copera 'despide' al Santa Marta y Salamanca UDS, quienes se verán las caras el próximo fin de semana, pero sin nada en juego.

Los blanquinegros se sitúan en cabeza con seis puntos, dos más que el CD Guijuelo, que doblegó a domicilio al Santa Marta en la jornada de este sábado. Tras ellos, aparece el Salamanca UDS, que ha cosechado un punto. Por último, la UD Santa Marta cierra la clasificación aún sin puntuar ni haber visto puerta.

Para la próxima semana el líder viajará a casa de su perseguidor, el CD Guijuelo. El sábado 16 de agosto a partir de las 20:00 horas, el municipal Luis Ramos se vestirá de gala para acoger el último choque de la fase de grupos para ambos conjuntos. Mientras que, desde las 18:30 horas, Salamanca UDS y Santa Marta pondrán punto final a su participación en la Copa RFEF con todo el pescado vendido.

Cabe recordar que el ganador de esta liguilla se verá las caras con el ganador del Grupo B, un grupo que mañana (19 horas) mismo se podría resolver. Un triunfo del Zamora ante el Villaralbo lejos de casa lo dejaría con 6 puntos y, por consiguiente, como campeón.

