Alberto Martín, jugador del CD Guijuelo, encara a Santos.

El Guijuelo hace los deberes, y llega vivo a la última jornada de la Copa RFEF (0-1)

Los de Dani Romo vencieron al Santa Marta gracias a una diana de Álex García en el minuto 81 de juego

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:37

El estadio Alfonso San Casto acogió la segunda jornada de la Copa Federación con la Unión Deportiva Santa Marta y el Club Deportivo Guijuelo como protagonistas de la contienda. Tras un primer tiempo con un carrusel de llegadas, ninguno fue capaz de culminar y el encuentro se marchó al descanso sin celebrar una sola diana. Ya en la segunda parte, Álex García se encargó de resolver el encuentro con una vaselina cumplido el minuto 81 de juego. Con este triunfo, los verdiblancos se jugarán el liderato ante Unionistas el próximo sábado (20 horas).

No tardaron en llegar las primeras acometidas sobre el verde tormesino. Gabi dio el primer aviso tras un error de Johan en la salida de balón. Siguió el Santa Marta con la mirada puesta sobre la portería chacinera, y cumplido el minuto 17, la zaga del Guijuelo salvó el primero tras un peligroso disparo de Tariku. El duelo tenía claro color tormesino.

Hasta que unos minutos antes de la pausa de hidratación, los de Dani Romo firmarían la más clara del partido. Álex García se plantó en solitario ante Saldaña, y cuando más de uno cantó el primero el jugador visitante envió el cuero desviado. El pequeño descanso no sentó bien a los locales, que vieron como Saldaña salvaba los muebles con una estirada en una falta botada por Álex García.

Sin embargo, los de Mario Sánchez no habían dicho su última palabra en el primer capítulo del choque, y en los compases finales se volvaron al ataque. Primero Coque cazó sin premio un centro de Razvan, y en la última acción del primer tiempo, Gabi buscó la sorpresa desde el mediocampo al ver adelantado a Johan, pero, tampoco encontró el premio del gol.

Con el paso por el túnel de vestuarios, los dos equipos variaron nombres en sus respectivos onces, aunque ello no cambió la cara de un encuentro que disfrutó de llegadas por parte de para cada uno. El cronómetro se fue consumiendo y ninguno era capaz de doblegar a los guardametas, bien es cierto que los guijuelenses mostraron mayor peligro en sus acometidas.

Y es que, este Guijuelo parece dejar los deberes siempre para el final. Como sucedió en Las Pistas, los chacineros vieron puerta en el tramo final, con un vaselina del pistolero Álex García﻿. Pese a que el Santa Marta lo intentó hasta el final, el Guijuelo no dejó escapar el triunfo para llegar más que vivo a la última jornada.

En próximo fin de semana, los verdiblancos, con 4 puntos, se jugarán en casa el liderato en la última jornada de la Copa Federación ante Unionistas. Por su parte, el Santa Marta, con esta derrota, pone fin a sus aspiraciones en la competición tras dos jornadas sin puntuar.

Espacios grises

