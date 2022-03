Toni García: “Tenemos que soñar en alto, pero con los pies en el suelo”

Toni García, director deportivo del Unionistas, vive una etapa de satisfacción por el hecho de que el equipo salmantino tiene más que amarrada la permanencia en Primera RFEF de cara a la próxima temporada, principal objetivo del club en este curso 2021-2022, pero no deja de pensar en cotas más altas, aunque siempre con los pies en el suelo teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias del Unionistas. En clave de futuro, no tiene prisa con las renovaciones, empezando por la suya, aunque reconoce que el Unionistas es un club hecho a su medida.

–La permanencia en Primera RFEF está muy encaminada...

–Sí, aunque en el deporte todo puede pasar está muy encauzado el objetivo. Vamos a ir este viernes a Logroño con mucha ilusión de sumar los tres puntos y terminar de cerrar el reto.

–Una vez cerrada la salvación, ahora están los playoff de ascenso a Segunda División a tiro...

–Cuando a estas alturas de temporada el equipo sigue en las posiciones de la zona alta te gusta y a nadie le amarga un dulce. Con un presupuesto como el de Unionistas, inferior a muchos equipos de esta Liga, intentar jugar los playoff de ascenso es algo magnífico.

–Llegan tres derrotas consecutivas, pero queda mucho tanto para lo bueno como lo malo para pelear por los playoff de ascenso...

–Queda mucho por jugar. Ni ahora somos muy malos, ni antes parecíamos invencibles después de ganar a la Cultural Leonesa. El fútbol te pone a final de temporada donde tienes que estar.

–¿Cómo va la renovación de Toni García como director deportivo del Unionistas?

–Cuando pase un poco más de tiempo y estemos salvados matemáticamente ya se hablará de mi renovación.

–Pero, ¿le gustaría seguir?

–Si me dieran la oportunidad de hacer un club a mi medida, lo haría tal y como es Unionistas. Es como ir al sastre a hacerte un traje, pero no hace falta, ya que te encaja a la perfección. Me siento muy identificado con el club, con la afición y con todos los aspectos que le rodean.

–Si no ha renovado todavía el director deportivo, habrá que esperar para las renovaciones del entrenador Dani Mori y de los jugadores...

–Yo no dejo de ver partidos los fines de semana. En la secretaría técnica nos pagan por seguir trabajando. Más adelante, cuando esté el próximo proyecto en marcha y se haya decidido mi renovación, es cuando iniciaremos las renovaciones que tengamos que hacer. No hay prisa.

–¿Y la renovación de Carlos de la Nava?

–Carlos es un chico del club. Es un jugador que va al lado del escudo del Unionistas. No habrá ningún problema en llegar a un acuerdo.

–El aficionado sigue ilusionado con jugar el playoff de ascenso a Segunda División...

–Estamos bien posicionados gracias a Dios. El equipo no corre peligro de bajar y sí tenemos esa ilusión. El aficionado del Unionistas tiene que soñar y tiene que hacerlo en alto, pero con los pies en el suelo.

–Tras un primer año que no se han cumplido las expectativas de profesionalización de la Primera RFEF, ¿cree que el próximo curso aumentarán los ingresos de los clubes?

–Está por ver qué sucede. El año pasado hubo mucha incertidumbre hasta el final con lo que se ingresaría por los derechos televisión y demás aspectos. Para la próxima temporada supongo que sucederá lo mismo y que nos llegará la información a cuentagotas. Habrá que esperar.