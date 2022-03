Tercera derrota seguida del Unionistas (0-1)

El Unionistas no encuentra el camino para salir del atolladero de derrotas en el que se ha metido: ya lleva 3 seguidas. La de este domingo ante el Bilbao Athletic fue la más injusta de todas ellas por lo visto en el terreno de juego. Sin embargo, entre Ander y la desesperación del paso de los minutos al conjunto de Mori se le fue el partido.

La primera mitad fue injusta por lo visto en el terreno de juego. Arranó el Unionistas lanzado en su esquema clásico del 4-4-2, tras el experimento fallido del trivote de Vigo, y nada más arrancar tuvo el gol en las botas de Íñigo Muñoz. El extremo vasco se soltó un latigazo diestro que Ander sacó a duras penas con los pies. No hubo continuidad en el córner. Tras la ocasión el choque entró en fase de tanteo, porque el Bilbao Athletic quiso. Ese periodo eso sí, duró lo que Guruzeta tardó en mandar un centro lateral a priori sin ningún tipo de peligro pero que la media salida de Salva (provocada también porque Roy le ganó la posición a la defensa) convirtió en gol.

El Unionistas se quedó cariacontecido, como los 2.131 espectadores, de verse por detrás. Y le costó un cuarto de hora volver a situarse. Cuando lo logró se topó con un gran Ander, que se sacó una estirada espectacular para evitar el tanto del empate a lanzamiento de Cris Montes. Esa acción provocó una breve ofensiva en ataque del Unionistas en la que no encontró el premio; la más clara de esa trenza de ocasiones, en la que De la Nava fue protagonista, fue un remate que nadie sabe cómo no vio puerta tras superar el centro de Marín al meta. Cinco minutos antes, en el 30, el capitán fue bloqueado de manera clara impidiéndole rematar –se pidió penalti- y acto seguido Aitor le sacó bajo la misma línea el remate a Íñigo con la cabeza. Pasados esos minutos, el Bilbao Athletic se puso el mono de equipo con tablas y no el de filial y trabó el partido para alcanzar el descanso en ventaja.

La segunda mitad arrancó por los mismos derroteros. Hasta que Mori no agitó el árbol con el triple cambio –entraron Espina, Rayco y Manu Sánchez- el choque no se volvió a volcar sobre la meta de Ander. Tardó, eso sí, diez minutos el Unionistas en tener una ocasión clara (min.70): Manu Sánchez ganó la línea de fondo y Espina fusiló a Ander, pero Aitor volvió a emerger en la misma línea de gol para salvar otro gol cantado. Acto seguido se volvió a reclamar penalti en el área vasca, que empezó a perder minutos sin disimulo para enfado del Reina Sofía.

Los cachorros de Patxi Salinas se encargaron casi hasta el tiempo extra de embarrar el partido hasta hacerle imposible al conjunto de Mori superar los tres cuartos de campo. La presión del crono le generó un estrés hasta ahora nunca visto al equipo del Reina, y con él, las imprecisiones. Con el cartelón de 4 minutos extra llegaron un remato manso de Espina y otro a la misma escuadra de Cris Montes que sacó Ander a mando cambiada en una parada que le dio los tres puntos a su equipo, y que le endosó la tercera derrota seguida –sexta del curso- al Unionistas; que eso sí, sigue a tres puntos del playoff pese todo.