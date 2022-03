La derrota del Unionistas el fin de semana es un bache con múltiples explicaciones

Una de las características del Unionistas es que cuando Dani Mori agita el banquillo suceden cosas. Los hombres de refresco aportan un plus al conjunto salmantino, algo que no se ha producido en las tres últimas derrotas. Ante el Racing de Santander en el Reina Sofía, en el minuto 54 Mantilla ponía el 1-2 en el marcador, y el técnico asturiano sacó en el 59 a Carlos de la Nava al campo. Después hizo dos cambios en el 70 (entraron Mier y Espina) y otros dos en el 80 (Iago y Pitu), pero el equipo salmantino no fue capaz de empatar en el asedio final como hiciera ante la Cultural Leonesa o el Badajoz en el Reina Sofía. Ante el Celta B en Barreiro el 3-0 al descanso dejó todo visto para sentencia. Mori hizo un cuádruple en el vestuario y el equipo cambió de forma radical e incluso llegó a recortar diferencias, pero con la mala primera parte ya estaban condenados. El domingo ante el Athletic B, Dani Mori no agotó los cambios (solo hizo cuatro) y el equipo no fue capaz de desmontar la muralla defensiva de los vascos, pese a que lo intentaron de todas las maneras posibles.