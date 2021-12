Carlos de la Nava, capitán del Unionistas: “Acabo contrato en verano y en el fútbol no se sabe... ojalá me quede mucho aquí”

Carlos de la Nava —Salamanca; 1993— cumplió sin saberlo en el último partido del 2021 para el Unionistas 100 choques exactos defendiendo la camiseta blanquinegra en la división de bronce del fútbol español [que por los avatares de la remodelación de la RFEF se reparte entre la 2ªB y la 1ªRFEF]. 36 disputó en la campaña 2018/19, 25 el curso siguiente cortado en marzo por la covid, 23 la pasada campaña —ya con el peso del brazalete del capitán— y 16 suma este curso. 13 goles llevan en estos 100 partidos.

–Y ninguno esta campaña... ¿Cuánto de crueles son las estadísticas con los delanteros?

–La verdad es que mucho. Es cierto que vengo de una mala racha, que entre lesiones y molestias me ha lastrado todo lo que he hecho. Ahora mismo ya están desapareciendo y lo que quiero está claro es ya quitarme el peso del gol. Yo he aportado todo lo que he podido y, obviamente, quiero acompasar cómo le están saliendo las cosas al equipo con cómo me salgan a mí. Lo bueno es que me estoy encontrando cada día mejor y ese es el mejor síntoma.

–Describa los 833 minutos que lleva jugados en Liga casi como si hubiera sido una rémora para el equipo... Y estoy seguro de qué dos jugadas suyas están en las retinas de sus aficionados: el taconazo ante el Tudelano y el contragolpe de Calahorra.

–La verdad que fue una pena que el portero le sacara a Rayco ese disparo. Está claro que yo he dado lo mejor de mí, aunque no estuviera en las mejores condiciones. No han llegado los goles, pero sí que he ayudado con asistencias. Al final todos queremos ayudar en lo que sea, pero ayudar.

–Carlos, una duda, ¿esas molestias son el motivo por el que ha sido sustituido de manera habitual este curso?

–En comparación con las temporadas anteriores he jugado menos minutos y la gente estaba acostumbrada a verme todo el rato sobre el terreno de juego; pero es que el fútbol con los cinco cambios es distinto y el míster, por cómo se han dado los partidos, ha considerado que lo mejor para el equipo era que bien o entrara yo o saliera. No creo, por tanto, que las molestias sean la base de mis cambios.

–Recuerdo que usted dijo a estas alturas la temporada pasada que no consideraría un fracaso meterse en Primera RFEF y eso qué iban lanzados... ¿Qué no consideraría un fracaso esta campaña, tal y como va?

–La respuesta que di con todo lo que vino después me vino a dar la razón. A estas alturas si recuerdas teníamos un margen que parecía que todo iba a resultar mucho más fácil de lo que acabó siendo, que a nadie se le olvide que nos metimos en esta categoría en el último partido ante el Racing de Ferrol. Así que tengo claro que lo tenemos que hacer es pelear por asegurar la permanencia, el ejemplo de que todo cambia en un momento lo tenemos presente.

–Su director deportivo ha puesto números a esa salvación: 42 puntos. A su equipo le faltan 14 y restan por jugarse 63... ¿Ni con esas mira más arriba?

–De verdad, no hemos hablado de nada que no sea lograr los puntos que nos den la permanencia. En el fútbol, de un momento a otro, todo se iguala y esto da muchas vueltas. Estamos en una buena racha desde que empezó la Liga pero eso se puede acabar y empezar a llegar los malos resultados. Por eso, aunque suene a tópico, lo tengo claro, nos tenemos que centrar en salvar la categoría.

–Hablando de la categoría que quieren salvar, llevamos 17 partidos de Primera RFEF, ¿qué le parece este nuevo formato de Liga?

–¿Que un rival (caso del Extremadura UD) vaya a desaparecer más que un inconveniente es..?

–Es una situación complicada, la verdad. Ahora la Federación tiene toda una papeleta. Tener una Liga así con un equipo menos es un verdadero problema. Creo que hay que poner mucho celo para que estas cosas no pasen. Es el primer año de la categoría, pero estas cosas empañan mucho.

–El ejemplo contrario de esto es su club.

–Sí, creo que el secreto de que nos superemos temporada a temporada es que aquí se deja trabajar y se da confianza para ello. Se ayuda en todo lo que se puede y así se cumplen los objetivos y se superan las expectativas.

–¿Qué expectativa tiene Carlos en seguir vinculado a este club mucho más de lo que le resta de contrato, que son meses?

–Mi expectativa es que ojalá me quede mucho, es cierto que esta temporada acabo contrato y en el fútbol nunca se sabe... Siempre lo he dicho estoy encantando, lo aquí, a este club lo considero mi casa y me encantaría seguir. Pero creo que es muy pronto para hablar de este tema. Estamos en Navidad. Luego hay que asegurar la permanencia y ya, después, hablaremos.