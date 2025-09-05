Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aficionados, en la boutique del Salamanca UDS, este viernes, pocos minutos después de la apertura. LAYA

La venta de abonos del Salamanca UDS arranca con poco movimiento

Desde este viernes los aficionados pueden hacerse con el carnet en la Boutique y a través de la página web

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:44

El Salamanca UDS lanzó a última hora de este jueves la campaña de abonos para la temporada 2025/26 y unas horas después quedó abierta ya en la página web del club. En el caso de la Boutique, a las 10:00 de este viernes se han empezado a pasar por allí aficionados para hacerse con su carnet, aunque la afluencia de seguidores no ha sido ni mucho menos la de esta temporada.

El club comunicó este jueves todo lo referente a los abonos: precios, fechas y particularidades, con varias gratificaciones para los abonados en el caso de que el primer partido como local el domingo 14 de septiembre no pueda disputarse en el Helmántico, habiendo informado también hace unos días de las novedades referentes a las obras y los permisos. De momento, en la web de la RFEF aparece para disputarse en Las Pistas a las 12:00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido en una pelea tras ser golpeado con un palo en la cabeza en Ciudad Rodrigo
  2. 2 Los interinos no llegan a cubrir las vacantes de Secundaria
  3. 3 El CIS lo confirma: este es el plato más representativo de Castilla y León
  4. 4 Jorge Rey pone en aviso a toda España con lo que llega en los próximos días: «Se empiezan a asomar y son bastante fuertes»
  5. 5 La plaza de Santa Eulalia se llena de verde con 16 palmeras y 1.105 plantas
  6. 6 Oleada de consultas por un repunte de casos de gastroenteritis vírica
  7. 7 Herido un motorista de 77 años en una colisión con un camión en la plaza de España
  8. 8 Nuevas obras en las vías de servicio de la A-66 pero sin noticias de la autovía
  9. 9 Encontronazo político en Santa Marta por una carpa en la urbanización Valdelagua
  10. 10 El recorrido definitivo de la salida extraordinaria de la Esperanza en septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La venta de abonos del Salamanca UDS arranca con poco movimiento

La venta de abonos del Salamanca UDS arranca con poco movimiento