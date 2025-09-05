La venta de abonos del Salamanca UDS arranca con poco movimiento Desde este viernes los aficionados pueden hacerse con el carnet en la Boutique y a través de la página web

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:44

El Salamanca UDS lanzó a última hora de este jueves la campaña de abonos para la temporada 2025/26 y unas horas después quedó abierta ya en la página web del club. En el caso de la Boutique, a las 10:00 de este viernes se han empezado a pasar por allí aficionados para hacerse con su carnet, aunque la afluencia de seguidores no ha sido ni mucho menos la de esta temporada.

El club comunicó este jueves todo lo referente a los abonos: precios, fechas y particularidades, con varias gratificaciones para los abonados en el caso de que el primer partido como local el domingo 14 de septiembre no pueda disputarse en el Helmántico, habiendo informado también hace unos días de las novedades referentes a las obras y los permisos. De momento, en la web de la RFEF aparece para disputarse en Las Pistas a las 12:00 horas.