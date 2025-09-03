Las obras del Helmántico, al 80% y a la espera de una revisión definitiva para reabrirlo El club mantiene el primer partido en Las Pistas mientras los plazos de obra no permitan abrir el estadio principal

El Salamanca UDS por fin ha dicho esta boca en mía, en cuanto a la situación de cese de actividad en la que vive el estadio Helmántico desde el pasado mes de junio.

En este sentido, el club ha afirmado en un comunicado público, que a día de hoy, se ha completado ya en torno al 80% de las actuaciones exigidas por los informes técnicos y validadas por el Ayuntamiento de Villares de la Reina. Entre las mejoras ya ejecutadas destacan el resanado y pintado de escaleras, la revisión de puertas de evacuación, la instalación de sistemas antifuego, la creación de baños adaptados y una nueva rampa de acceso. También se han renovado los techos de los palcos de prensa y se ha reforzado el control de accesos en las zonas restringidas.

Uno de los puntos clave sigue siendo la instalación del grupo electrógeno de emergencia, todavía pendiente de entrega por motivos de fabricación y que resulta imprescindible para el correcto alumbrado en situaciones críticas.

Además de las exigencias oficiales, el club ha aprovechado para acometer dos mejoras adicionales: la construcción de un canal de drenaje para subsanar los problemas detectados con el nuevo césped y el derribo parcial de la conocida como «jaula», con el fin de facilitar el acceso de ambulancias y vehículos de bomberos directamente al terreno de juego.

En paralelo, Salamanca UDS trabaja de la mano de la Real Federación Española de Fútbol para coordinar la disputa de sus partidos oficiales. De hecho, el choque de la 2ª jornada de Liga en Segunda RFEF frente al Atlético Astorga se trasladará a las Pistas del Helmántico, mientras los plazos de obra no permitan abrir el estadio principal.

Las autoridades competentes tienen previsto realizar en los próximos días la revisión definitiva de las instalaciones. Si el informe resulta favorable, el Helmántico podría reabrir sus puertas y volver a ser el escenario de los encuentros del conjunto blanquinegro en este mismo inicio de temporada.