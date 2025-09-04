Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los futbolistas del Salamanca UDS, en el entrenamiento de este jueves. MIGUEL OBES

El Salamanca UDS por fin saca la campaña de abonos

Desde este viernes se podrán sacar los carnets, diferenciando entre las renovaciones y las nuevas altas

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:02

Ha habido que esperar hasta la noche de este jueves para que el Salamanca UDS diera a conocer su campaña de abonos, a poco más de una semana de comenzar la temporada en Segunda Federación. Los carnets se podrán sacar desde este mismo viernes, tanto online como en la Boutique, y el club ha puesto precios distintos para las renovaciones o las nuevas altas. Las zonas del estadio marcadas por el Salamanca UDS son Tribuna, Tribuna Central (con asientos numerados) y Fondo Sur.

En el caso de las renovaciones, para la categoría de Adulto, los precios van desde 240 a 145 euros, mientras que las nuevas altas irán, en esta misma edad, desde los 265 a los 175.

El Salamanca UDS también ha querido remarcar que para aquellos abonos que se adquieran antes del 14 de septiembre (no incluido), en el caso de que la segunda jornada no se pueda jugar en el Helmántico, habrá una serie de compensaciones.

