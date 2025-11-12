Salamanca UDS - Real Ávila: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de Segunda Federación Te contamos los detalles para disfrutar de un nuevo derbi regional en el Grupo 1

Después del empate de hace unos días en los anexos a Zorrilla contra el Valladolid Promesas, el Salamanca UDS afronta este fin de semana la 11ª jornada del Grupo 1 de Segunda Federación, en el que volverá a disputar un nuevo derbi regional, en este caso frente al Real Ávila.

Ambos equipos llegan a este duelo separados únicamente por un puesto en la clasificación y 1 punto, por lo que tiene una importancia especial: el equipo abulense es sexto con 18 puntos, y el de Jorge García séptimo con 17.

Cuándo se juega el Salamanca UDS - Real Ávila

El partido entre el Salamanca UDS y el Real Ávila se disputará este domingo 16 de noviembre a las 17:00 horas, correspondiente a la 11ª jornada del Grupo 1 de Segunda Federación.

Dónde ver el Salamanca UDS - Real Ávila

En la página web de LA GACETA te contaremos desde antes de su inicio todos los detalles del duelo entre el Salamanca UDS y el Real Ávila. De momento, no hay prevista ninguna retransmisión.

Dónde se juega el Salamanca UDS - Real Ávila

El estadio Helmántico acogerá por segunda vez en la temporada el partido del Salamanca UDS, en este caso frente al Real Ávila. En su estreno en la temporada 2025/26, el equipo de Jorge García logró la victoria contra el Coruxo.