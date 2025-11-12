Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Salamanca UDS - Real Ávila: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de Segunda Federación

Te contamos los detalles para disfrutar de un nuevo derbi regional en el Grupo 1

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:50

Comenta

Después del empate de hace unos días en los anexos a Zorrilla contra el Valladolid Promesas, el Salamanca UDS afronta este fin de semana la 11ª jornada del Grupo 1 de Segunda Federación, en el que volverá a disputar un nuevo derbi regional, en este caso frente al Real Ávila.

Ambos equipos llegan a este duelo separados únicamente por un puesto en la clasificación y 1 punto, por lo que tiene una importancia especial: el equipo abulense es sexto con 18 puntos, y el de Jorge García séptimo con 17.

Cuándo se juega el Salamanca UDS - Real Ávila

El partido entre el Salamanca UDS y el Real Ávila se disputará este domingo 16 de noviembre a las 17:00 horas, correspondiente a la 11ª jornada del Grupo 1 de Segunda Federación.

Dónde ver el Salamanca UDS - Real Ávila

En la página web de LA GACETA te contaremos desde antes de su inicio todos los detalles del duelo entre el Salamanca UDS y el Real Ávila. De momento, no hay prevista ninguna retransmisión.

Dónde se juega el Salamanca UDS - Real Ávila

El estadio Helmántico acogerá por segunda vez en la temporada el partido del Salamanca UDS, en este caso frente al Real Ávila. En su estreno en la temporada 2025/26, el equipo de Jorge García logró la victoria contra el Coruxo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viviendas premium de estreno a ocho minutos de la Plaza de España
  2. 2 El refrán de las cabañuelas avisa con lo que llega en los próximos días: «Por San Martino...»
  3. 3 ¿Cuántos habitantes tiene Salamanca? La mayor población en los últimos seis años y creciendo
  4. 4 Arremete contra varios locales con una piedra y acaba reducido tras una persecución a pie
  5. 5 Activado el protocolo de acoso escolar en un instituto de Peñaranda tras una agresión a una menor
  6. 6 Alivio entre las pymes salmantinas exentas de adoptar en enero la nueva facturación de Hacienda
  7. 7 La neumonía crece entre los jóvenes: «Ya no es un problema solo de abuelos»
  8. 8 Un promotor eólico denuncia que para desbloquear un parque en Salamanca tuvo que pagar 3 millones en Mónaco
  9. 9 Gallinas encerradas: montan «gimnasios» para que no se estresen
  10. 10 El primer torero salmantino que se queda sin apoderado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Salamanca UDS - Real Ávila: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de Segunda Federación

Salamanca UDS - Real Ávila: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de Segunda Federación