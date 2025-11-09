Trabajado punto del Salamanca UDS en Valladolid para seguir dando pasos hacia el playoff (0-0) Los de Jorge García firmaron tablas con el Valladolid Promesas en un partido con llegadas por parte de ambos, y con Leo Mendes salvando los muebles deteniendo una pena máxima. Segunda portería a cero consecutiva y los charros siguen mirando a la zona noble

Jaime García Salamanca Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:57

El Salamanca UDS visitó el anexo al estadio José Zorrilla buscando sumar la segunda victoria del curso lejos de casa frente a un Valladolid Promesas necesitado de puntos, ya que mientras que los charros se jugaron dar un nuevo paso hacia el playoff de ascenso, los vallisoletanos tenían la imperiosa necesidad de sumar para empezar a dejar atrás la zona roja del Grupo I de la Segunda Federación. Sobre el verde, Jorge García varió cuatro nombres con respecto al día anterior, uno de ellos obligado. Leo Mendes sustituyó al tocado Villanueva, Lara quitó el puesto a Alba y el frente de ataque tuvo otro aire para evitar las transiciones del conjunto local. Por ello, Javi Delgado y Tomi saltaron al once en detrimento de Mancebo y Servetti.

Puesto el balón a rodar, los dos equipos entraron rápidamente el calor porque desde los primeros compases los guardametas tuvieron el foco. Primero, Riki dio el primer aviso del Valladolid Promesas, un ataque que tuvo la respuesta de Aimar en solitario. El extremo del Salamanca UDS se deshizo de su defensor, pero su disparó se marchó desviado. El ritmo no se detuvo, en la siguiente jugada era Xabi Moreno quién intentó abrir el marcador con un disparo desde la frontal, pero, su llegada tuvo el mismo final: por alto de la portería.

Los de Jorge García seguían mirando la meta rival, y de nuevo por la banda derecha se creó peligro. Javi Delgado entregó un gran balón atrás para Dani Hernández, sin embargo, el mediapunta zamorano no enlazó bien su disparo, y acabó por alto. Por su parte, el filial de Valladolid continuó haciendo daño también por los carriles con un inspirado Xabi Morano, sin embargo, si no era el buen hacer de la zaga, era Leo Mendes quien mantenía el cerrojo la portería. Hasta que llegó la más clara del primer acto. En medio de la duda en el cuadro local, apareció Lara en la frontal para, con un control de pecho, bajar el cuero y cuando tan solo le separó del gol guardameta, el centrocampista remató desviado, a la par que sus compañeros anteriormente. Después de unos primeros minutos de alta intensidad, el choque entró en un punto muerto y se empezó a quitar el foco de ambas porterías.

Hasta que, a diez para el final, Javi Delgado se cocinó una juagada en solitario, pero con muchos metros para correr el ariete estaba perdido. Llegó a la frontal del área y, ya sin fuerzas, se dejó caer para firmar la última llegada de la primera parte del Salamanca UDS, pero no del partido. En la continuación de la acción, Jesús Martínez ingresó al área del cuadro charro y golpeó con fuerza sobre la meta de Leo Mendes, pero el meta respondió con una gran parada con el pie. Sin estrenar el marcador los dos conjuntos pusieron rumbo al túnel vestuario en un primer acto animado que no había cantado goles.

El paso por la caseta vino bien al Salamanca UDS, y es que en la primera acción un centro de Aimar se paseó por el área pequeña buscando rematador, pero nadie metió la patita. Después, sería Javi Delgado quién intentó abrir la lata, pero esta vez sería el meta local quién se sacó una gran parada para detener el cabezazo del ariete. Con el paso de los minutos, los nervios empezaron a tomar protagonismo, y Jorge García decidió mover el banquillo dando entrada a Mancebo por Tomi. Y cuando todavía Mancebo se estaba asentado sobre el verde llegó la zozobra del Salamanca UDS. El cuadro local se introdujo en el área charra, Pulpón bien colocado había robado el cuero, pero en ese momento apareció Murua con una marcha más para cometer penalti. Sin embargo, en la pena máxima tampoco estaba el premio del gol porque Leo Mendes se hizo enorme bajo los palos para detener el penalti.

El marcador fue consumiendo sus minutos y el Salamanca UDS necesitaba algo más en ataque. Por ello Jorge García dio entrada a Abraham por Dani Hernández. El eléctrico extremo lo intentó con Aimar, pero el frente de ataque salmantino siguió sin hacerse emplear al portero local. Por su parte, el filial del Valladolid esperó agazapado una nueva fisura en el defensa del conjunto blanquinegro, que podría llegar en cualquier momento. Entrados en la recta final, los dos equipos empezaron a dar por bueno el punto, y el choque lo notó. El Salamanca UDS siguió introduciendo sangre fresca en ataque con Servetti, pero ni con esas. Con el final de la contienda, los de Jorge García mantuvieron su portería a cero por segunda semana y, por consiguiente, puntuaron para dar un nuevo paso hacia el playoff de ascenso.