El Salamanca UDS disputa este martes un partido contra el Valladolid El equipo de Jorge García se enfrentará al equipo de Segunda en los anexos a Zorrilla a las 19:00 horas

Alex G. Santana Salamanca Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:12

El Salamanca UDS ha anunciado este lunes una novedad en su planificación semanal. A primera hora de la mañana comunicó los horarios de entrenamiento, con descanso el miércoles y sesión a las 19:00 horas el martes, que ya había llamado la atención.

Y más tarde se ha conocido el motivo: este martes 16 de septiembre a las 19:00 horas el equipo de Jorge García se enfrentará, en los anexos a Zorrilla a puerta cerrada, al Real Valladolid de Segunda División.

El Salamanca UDS aprovechará este amistoso para comprobar su nivel ante un rival de categoría superior y mejorar su puesta a punto para el choque de la tercera jornada de liga el domingo en casa del Deportivo Fabril.