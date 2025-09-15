Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Entrenamiento del Salamanca UDS este lunes en el Tori. LAYA

El Salamanca UDS disputa este martes un partido contra el Valladolid

El equipo de Jorge García se enfrentará al equipo de Segunda en los anexos a Zorrilla a las 19:00 horas

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:12

El Salamanca UDS ha anunciado este lunes una novedad en su planificación semanal. A primera hora de la mañana comunicó los horarios de entrenamiento, con descanso el miércoles y sesión a las 19:00 horas el martes, que ya había llamado la atención.

Y más tarde se ha conocido el motivo: este martes 16 de septiembre a las 19:00 horas el equipo de Jorge García se enfrentará, en los anexos a Zorrilla a puerta cerrada, al Real Valladolid de Segunda División.

El Salamanca UDS aprovechará este amistoso para comprobar su nivel ante un rival de categoría superior y mejorar su puesta a punto para el choque de la tercera jornada de liga el domingo en casa del Deportivo Fabril.

