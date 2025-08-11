El Salamanca UDS abre la cuarta semana de preparación sin uno de los jugadores más destacados del derbi Aimar Barrera se ausenta por unas molestias en el tobillo. Murua, Hugo Marcos y Davo siguen al margen

El Salamanca UDS ha abierto este lunes su cuarta semana de preparación en el campo de césped sintético de El Tori y abundando en su idea de fútbol alegre y de posesión a través de ejercicios específicos con y sin porterías, mientras Carlos Valverde aprieta para cerrar el delantero 'top' que ponga la guinda a la plantilla.

En este sentido, la primera de las seis sesiones de trabajo programadas por Jorge García y su staff técnico -este miércoles aparece pautada la tercera doble sesión de trabajo de la pretemporada- ha contado con las ausencias de Murua, Hugo Marcos y Davo, que siguen la margen del trabajo, además de Aimar Barrera, uno de los jugadores más destacados del pasado derbi en el estadio Reina Sofía y que no se ha podido ejercitar por molestias en su tobillo derecho.

Completada la sesión de trabajo del lunes, la plantilla tiene fijada su siguiente fija en el campo de trabajo para este martes a partir de las 9:30 horas. Este miércoles la plantilla se ejercitará a esa misma hora en la sesión matinal y a las 19.30, en la vespertina. Jueves y viernes se celebrarán las dos últimas sesiones de entrenamiento, también a partir de las 9:30. Mientras que para el sábado aparece el único encuentro de esta semana, el correspondiente a la tercera y última jornada de la liguilla de la fase regional de la Copa RFEF frente a la UD Santa Marta en Las Pistas (18:30).