El Salamanca UDS confía en fichar un delantero top Encontrar un segundo ariete sigue siendo el debe en la dirección deportiva del Salamanca. A día de hoy hay tres vías abiertas, y el mejor posicionado llegaría desde Primera RFEF

Jaime García Salamanca Jueves, 7 de agosto 2025, 16:35 Comenta Compartir

Pese a que el trabajo de Carlos Valverde y Jorge García con la confección de la plantilla del próximo curso ha ido despertando el interés entre la afición del Salamanca UDS con el paso de las semanas, queda una figura importante por adquirir: el segundo delantero.

Esa necesidad se incrementó aún más ayer después de ver cómo el '9' del cuadro charro, Pablo Servetti, abandonó el campo en los primeros minutos del partido ante el Palencia tras unas molestias en su rodilla izquierda. En las oficinas del estadio de la carretera de Zamora no rehúyen a la hora de zanjar las exigencias en la punta de ataque, ya que el tándem del director deportivo y el primer entrenador del Salamanca UDS desean cerrar cuanto antes la plantilla albinegra.

La incorporación de Marotías no solo dejó una zaga con muy buen color, sino también una plantilla de 20 jugadores en la que el primer entrenador salmantino puede contar con dos piezas por puesto, salvo en la demarcación de Servetti, quién es, actualmente, la única referencia en la punta de ataque. Bien es cierto que la posición del 'killer' es la que más dolores de cabeza levanta entre los equipos, ya que el gol siempre se paga más que cualquier otra posición sobre el tapete.

Aún con esas, en el Salamanca UDS esperan cerrar una de las tres vías que, a día de hoy, están activas. Además, la opción que despierta mayor interés en el club parece ser la más encaminada, aunque como en todo mercado cualquier cosa puede suceder. El ariete mejor situado recalaría en el estadio Helmántico procedente de la categoría de bronce del fútbol español (Primera RFEF), dónde vivió su último curso.

El último fichaje del zaguero cántabro dejó claro que el nuevo proyecto del Salamanca UDS busca nombres 'top' y con ganas de dar un paso al frente en una plaza siempre complicada como es el Helmántico. Por ello, otra de las vías que suena es la llegada para destacar de un ariete de Segunda RFEF. También, las opciones de reforzar la zona del '10' o un '3' con un sub23 siguen en la mesa.

Situación de los canteranos

El papel de ciertos canteranos que están realizando la pretemporada con el primer equipo puede acabar resultado gratamente para el futuro de los mismos, ya que han confirmado que son más que válidos para aportar en la primera plantilla durante el año.

Cabe recordar que Imanol, Cascón, Nieto, Isma, Dalu, Pablo Cojo (que pertenece al juvenil A), Lucas, Frank y Asier son los jugadores que están a las órdenes de Jorge García estos días.