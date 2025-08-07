El Salamanca UDS regresa al trabajo a la espera de un Pablo Servetti que se prueba en Las Pistas Esta misma tarde se realizará una exploración al delantero uruguayo para conocer el alcance de sus molestias, en un día donde el cuadro charro afrontó la tercera sesión de la semana tras el amistoso de ayer en Palencia

Jaime García Salamanca Jueves, 7 de agosto 2025, 12:16

Después del pobre ritmo mostrado durante gran parte del amistoso en La Balastera, ayudado por la gran cantidad de cambios en el once y la carga de trabajo en los últimos días, el Salamanca UDS regreso este jueves a los entrenamientos con la tercera sesión de la semana.

Los jugadores de Jorge García y Álvaro Boyero completaron los ejercicios de activación en El Tori, donde estuvo presente la totalidad de la plantilla, también Pablo Servetti, para después continuar con el día sobre el verde de Las Pistas.

Ampliar Óscar Marotías. LAYA

Además, el nuevo zaguero Óscar Marotías se vistió de corto para afrontar su primera sesión en el cuadro salmantino, tras disputar sus primeros minutos con la camiseta albinegra ante el Palencia CF.

Ya en Las Pistas, pese a completar los primeros ejercicios de la sesión, Servetti abandonó el entrenamiento aquejado por las molestias que le obligaron a solicitar el cambio a los 16 minutos de juego ayer en La Balastera. El delantero uruguayo se someterá esta misma tarde a una exploración para conocer el alcance de sus molestias. Otro de los jugadores que sigue sin hacer acto de presencia, como sucedió tanto el lunes como el martes, es Javier Murua. El defensor sigue trabajando al margen, al igual que los fichajes Davo Fernández y Hugo Marcos.

Con estas ausencias el 'staff' lideró una sesión matinal que, como en los anteriores días sobre el césped, tuvo el balón como protagonista. Trabajos de posesión, conducción, táctica, y concluir con finalizaciones.