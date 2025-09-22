Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Murua enlaza un pase durante el partido contra el Deportivo Fabril. SALAMANCAUDS

Así queda la clasificación en el Grupo I de la Segunda RFEF tras cerrar la tercera jornada de Liga

El Salamanca UDS cosechó su primera derrota de la temporada y cae a la séptima posición, a dos puntos de los puestos de fase de ascenso

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:31

El Salamanca UDSse vio superado por primera vez esta temporada en su visita a Abegondo para verse las caras con el Deportivo Fabril. Con este resultado, el equipo dirigido por Jorge García se sitúa a dos puntos del playoff de ascenso gracias a los 4 puntos cosechados después de tres jornadas. Los salmantinos llegan a la cuarta jornada del campeonato con 5 goles a favor y 4 en contra.

El líder de la Liga en el Grupo 1 de la Segunda Federación con 9 puntos es el Deportivo Fabril, que se mantiene invicto y al que tan solo el Salamanca UDS ha sido capaz de hacer daño en este comienzo. Tras él, también con una hoja de ruta impoluta, aparece el Real Oviedo Vetusta y el Real Ávila. Y, los puestos de fase de ascenso los completan la Gimnástica de Torrelavega (7) y el Marino de Luanco (6). El Bergantiños y el Salamanca UDS, ambos con 4 puntos, ocupan el sexto y séptimo puesto, respectivamente.

En la parte baja de la tabla, el Lealtad Villaviciosa es decimotercero con 2 puntos, por lo que ocupa la plaza de playout. Por otro lado, ocupan la zona roja el Burgos B también con 2 puntos, seguido por la UD Ourense, Langreo y Sámano, los tres conjuntos con un 1 punto en su casillero. Por su parte, el Atlético Astorga sigue sin puntuar y es colista de la clasificación.

Los resultados de la 3ª jornada

Oviedo Vetusta 2-1 Valladolid Promesas

Atlético Astorga 0-2 Coruxo

UP Langreo 1-2 Real Ávila

Rayo Cantabria 0-0 Burgos B

Bergantiños 3-1 Numancia

Deportivo Fabril 2-1 Salamanca UDS

UD Ourense 0-1 Marino de Luanco

Gª Segoviana 1-0 Sarriana

Villaviciosa 2-2 Sámano

Próxima jornada

En el siguiente capítulo de Liga, el Salamanca UDS cumplirá su segundo partido como local con la visita de la UD Ourense, y en un principio lo hará por fin con el estadio Helmántico como escenario. El encuentro está fijado para el próximo domingo 28 de septiembre a partir de las 17 horas.

