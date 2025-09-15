La RFEF publica los horarios de la cuarta jornada... con una novedad en el Salamanca UDS - UD Ourense El partido está fijado el domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas en el estadio Helmántico

Alex G. Santana Salamanca Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:26

La Real Federación Española de Fútbol ha anunciado este lunes los horarios de la cuarta jornada de Segunda Federación, en la que el Salamanca UDS se enfrentará como local a la UD Ourense.

Y lo ha hecho con una novedad, con algo a lo que están muy atentos los aficionados del equipo salmantinos. El partido está fijado para disputarse el domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas. Y no en Las Pistas, como ocurrió con el de la segunda jornada frente al Atlético Astorga, sino en el estadio Helmántico.

Al menos, eso es lo que el club le ha transmitido a la RFEF, teniendo la confianza de que dentro de dos semanas el Helmántico ya vuelva a contar con la licencia de actividad al cumplir con todos los requisitos que le había impuesto el Ayuntamiento de Villares de la Reina tras la visita de hace unos meses de los técnicos municipales. En el Salamanca UDS manifiestan que los trabajos marchan por el buen camino y tienen la confianza de que el regreso al estadio está muy cercano. Habrá que esperar para confirmar si ya será en ese partido del 28 de septiembre.