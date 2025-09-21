El Salamanca UDS regresa de vacío de Abegondo tras encajar un señor gol en el tiempo de prolongación (2-1) Servetti igualó antes del descanso el tanto en propia a puerta de Marotías, y entrados en el tiempo extra, Fernández superó a un excelente Leo Mendes para entregar los tres puntos al Deportivo Fabril

Jaime García Salamanca Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:58

El Salamanca UDS debía comprobar su papel de aspirante a ocupar la zona noble de la clasificación en el Grupo I de la Segunda RFEF y lo debía hacer ante un siempre complicado filial del Deportivo de La Coruña. El partido contaba con mimbres para ser una verdadera contienda.

Los locales buscaban prolongar el pleno de puntos, y seguir siendo el único equipo con el casillero de goles en contra vacío. Por su parte, los de Jorge García llegaron cerrando los puestos de playoff y con la idea de plantar cara a un rival muy peligroso con la mayor virtud que les caracteriza, controlando el balón.

Antes de saltar al verde, las novedades llegaron desde el banquillo cuando el entrenador del Salamanca UDS mantuvo el sistema de cinco defensas con el que finalizó su anterior cita liguera contra el Atlético Astorga. Murua, Casado y Marotías ocuparon el eje de la zaga, mientras que Parra y Souley ocuparon los carriles. Una disposición que no tardó en dar alegrías a los salmantinos. Antes de cumplir el primer minuto de juego, Abraham buscó sorprender con un disparo que se marchó lamiendo la cepa del palo. Era el primer aviso. El Salamanca UDS fue dueño del balón y ello lo acusó el cuadro deportivista siendo inferior sobre el verde en los primeros minutos.

Superados los primeros compases, el balón parado empezó a tomar protagonismo. Primero con un gran centro que encontró el control de Murua, pero no el acierto de cara a puerta del zaguero. Después, un libre directo a favor del conjunto deportivista firmó la primera llegada del partido para los locales. Una jugada ensayada que sorprendió a la zaga salmantina fue repelida por Leo Mendes, que envió el esférico a saque de esquina.

La indumentaria de ambos porteros había sido atisbada por ambos frentes de ataque, pero faltaba cantar los goles. Y ello cambió superada la primera media hora de partido. Un saque de esquina desde la derecha encontró el remate Enrique, quién demasiado solo cabeceó sobre la portería de Leo Mendes. Para desgracias visitante, el cuero se topó con el despeje de Marotías, pero éste lo hizo contra su propia portería. Pese a que el Salamanca UDS había firmado los mejores avistamientos, fue el Deportivo Fabril quien estrenó el marcador.

Cuando pareció que los deportivistas iban a aprovechar los minutos titubeantes del Salamanca UDS, ya que el Fabril a través de Fabi pudo firmar el segundo, apareció la figura del 'killer'. De nuevo, en una acción a balón parado, el marcador celebró otra diana. Ahora era un córner desde la izquierda, y con el Salamanca UDS como protagonista de la acción. Casado peinó al primer palo y surgió la figura del más listo de la clase. Ese gran balón del zaguero del cuadro charro era cazado por Servetti en la misma línea de gol para firmar su tercer tanto de la temporada y, por consiguiente, devolver las tablas al luminoso de Abegondo. La primera parte finalizó con poco premio para ambos conjuntos, pero con el mayor de los disfrutes en la grada ya que los dos protagonistas mostraron argumentos para llevarse la victoria.

Después de un primer tiempo muy igualado, el Deportivo Fabril tomó las riendas del partido desde que salió de la caseta para afrontar los segundos cuarenta y cinco minutos. Fabi, Bil y Nájera se convirtieron en pocos minutos en un verdadero dolor de muelas para los salmantinos.

Un magnífico Leo Mendes con sus altos vuelos sostuvo al Salamanca UDS en la segunda mitad, aunque, con el movimiento de banquillo de Jorge García, el choque volvió a contar con una gran igualdad sobre el verde. Pero, en el tramo final, después de que Javi Delgado perdonase una clara acción, un latigazo de Fernández superó el muro que hasta ahora estaba siendo Leo Mendes.

El Salamanca UDS no tuvo tiempo para reaccionar al segundo tanto, y encajó ante un rival de buen cartel su primera derrota de la temporada. Además, en la última acción del partido, Casado fue expulsado con roja directa tras un forcejeo con el rival.