El Salamanca UDS celebra su segunda diana frente al Atlético Astorga. LAYA

Así está la clasificación en el Grupo I de la Segunda RFEF tras el triunfo del Salamanca UDS

El equipo dirigido por Jorge García cierra la fase de ascenso con 4 puntos tras su triunfo en casa contra el Atlético Astorga

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:19

El Salamanca UDS doblegó al Atlético Astorga por 2-0, gracias a un doblete de Servetti. Con este resultado, el equipo dirigido por Jorge García entra en el playoff de ascenso gracias a los 4 puntos cosechados después de dos jornadas. Los salmantinos llegan a la tercera jornada del campeonato con 4 goles a favor y 2 en contra.

El líder de la Liga en el Grupo 1 de la Segunda Federación es el Deportivo Fabril, que se mantiene invicto (6 puntos). También con una hoja de ruta impoluta, aparece el Real Oviedo Vetusta. Y, los puestos de fase de ascenso los completan el Real Ávila, que también ha firmado un 3/3, la Gimnástica Segoviana (4) y el Salamanca UDS (4) cierran el playoff. El Numancia y el Valladolid Promesas, ambos con 4 puntos, ocupan el sexto y séptimo puesto, respectivamente.

A partir del undécimo clasificado todo está muy apretado. Bergantiños cuenta con 1 puntos, y con ese mismo puntaje le siguen los cinco equipos siguientes. El Coruxo es decimotercero, por lo que ocupa la plaza de playout. También ocupan la zona roja el Lealtad Villaviciosa, seguido por el Langreo y Burgos B. Por su parte, el Atlético Astorga y el Sámano quedan relegados a la penúltima y última posición con 0 puntos.

Los resultados de la 2ª jornada

Sámano 0-2 Oviedo Vetusta

Marino de Luanco 2-0 UP Langreo

Burgos B 1-1 UD Ourense

Salamanca UDS 2-0 Atlético Astorga

Valladolid Promesas 2-2 Gimnástica Segoviana

Coruxo 0-2 Deportivo Fabril

Sarriana 2-0 Lealtad Villaviciosa

Numancia 2-1 Rayo Cantabria

Real Ávila 2-1 Bergantiños

Próxima jornada

En el siguiente capítulo de Liga, el Salamanca UDS visita la Ciudad Deportiva de Abegondo, escenario donde el curso pasado los salmantinos dieron un paso de gigante para lograr la permanencia. El próximo domingo 21 de septiembre, a partir de las 17 horas, el Deportivo Fabril y el Salamanca UDS se ven las caras en un encuentro correspondiente a la tercera jornada.

