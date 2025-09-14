Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Jorge García, siguiendo el partido desde el banquillo. LAYA

Las apuestas de Jorge García le salen perfectas al Salamanca UDS

El técnico charro cambio el dibujo y buscó otros perfiles sobre el campo y a partir de ahí llegaron los goles contra el Astorga

Alex G. Santana

Salamanca

Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:42

El partido entre el Salamanca UDS y el Atlético Astorga iba a alcanzar la hora de juego cuando Jorge García empezó a introducir modificaciones con el objetivo de dar un vuelco a la situación y poder romper un 0-0 que no le valía de nada a su equipo.

En el minuto 59 introdujo un triple cambio de hombre por hombre, buscando más energía sobre el terreno de juego y también un perfil distinto de futbolista. Joan Pulpón entró por Souley, Dani Hernández por Abraham, y Aimar Barrera por Tomi.

Ya se notó su entrada, pero seguía sin llegar el gol y por eso Jorge García agotó sus cambios cuando todavía quedaban 20 minutos para el final del encuentro más el añadido. En esta ocasión, además de los nombres propios, varió el dibujo. Parra y Lara dejaron su sitio a Marotías y Javi Delgado y hubo varios movimientos muy interesantes.

La defensa pasó a ser de tres, con Aimar Barrera y Pulpón teniendo mucha llegada por ambas bandas. Con Cristeto como ancla, Mancebo y Dani Hernández buscaron y tuvieron el balón y en la punta estuvieron juntos Servetti y Javi Delgado, complicando mucho más la existencia a los centrales del Atlético Astorga.

Casualidad o no, siete minutos después de estas modificaciones llegó el primer tanto del Salamanca UDS y comenzó a encarrilarse el triunfo.

