Los planes de Jorge García para el partido contra la UD Ourense El Salamanca UDS no podrá contar con Iván Casado, sancionado con dos partidos

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:08

El Salamanca UDS ha llevado a cabo este jueves un nuevo entrenamiento que ha tenido lugar en Las Pistas, el mismo escenario donde el domingo se enfrentará a la UD Ourense. El equipo de Jorge García ha dedicado casi toda la sesión al trabajo táctico pensando en el duelo contra el cuadro gallego, correspondiente a la cuarta jornada del Grupo 1 de Segunda Federación.

Un encuentro para el que el Salamanca UDS no podrá contar con Iván Casado, que ha recibido una sanción de dos partidos por su expulsión contra el Deportivo Fabril, según puso el colegiado en el acta, «por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido». Tampoco podrá sentarse en el banquillo Álvaro Boyero, segundo entrenador, que ha recibido también un castigo de dos partidos por protestar«.

La de Casado se une a la lista de bajas junto a Davo y Hugo Marcos. José Lara ha sentido alguna molestia en la última parte del entrenamiento de este jueves, pero no parece que vaya a haber problemas para que llegue al domingo.

Por lo visto en Las Pistas, y teniendo en cuenta además la ausencia de Casado, parece que Jorge García va a recuperar el dibujo del 4-4-2, después de haber empleado una línea de tres centrales en la segunda parte contra el Astorga y el pasado fin de semana frente al Fabril.

Las principales dudan parecen estar adelante: si el Salamanca UDS saldrá con los dos '9' -casi todo el tiempo han estado jugando juntos- o por el contrario al elegido le acompañan Mancebo o Abraham.