Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro Boyero y Jorge García, en un entrenamiento de esta semana. LAYA

Los planes de Jorge García para el partido contra la UD Ourense

El Salamanca UDS no podrá contar con Iván Casado, sancionado con dos partidos

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:08

El Salamanca UDS ha llevado a cabo este jueves un nuevo entrenamiento que ha tenido lugar en Las Pistas, el mismo escenario donde el domingo se enfrentará a la UD Ourense. El equipo de Jorge García ha dedicado casi toda la sesión al trabajo táctico pensando en el duelo contra el cuadro gallego, correspondiente a la cuarta jornada del Grupo 1 de Segunda Federación.

Un encuentro para el que el Salamanca UDS no podrá contar con Iván Casado, que ha recibido una sanción de dos partidos por su expulsión contra el Deportivo Fabril, según puso el colegiado en el acta, «por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido». Tampoco podrá sentarse en el banquillo Álvaro Boyero, segundo entrenador, que ha recibido también un castigo de dos partidos por protestar«.

La de Casado se une a la lista de bajas junto a Davo y Hugo Marcos. José Lara ha sentido alguna molestia en la última parte del entrenamiento de este jueves, pero no parece que vaya a haber problemas para que llegue al domingo.

Por lo visto en Las Pistas, y teniendo en cuenta además la ausencia de Casado, parece que Jorge García va a recuperar el dibujo del 4-4-2, después de haber empleado una línea de tres centrales en la segunda parte contra el Astorga y el pasado fin de semana frente al Fabril.

Las principales dudan parecen estar adelante: si el Salamanca UDS saldrá con los dos '9' -casi todo el tiempo han estado jugando juntos- o por el contrario al elegido le acompañan Mancebo o Abraham.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lío con la zona peatonal: las multas se frenan hasta el 1 de octubre
  2. 2 Derribo final para culminar la urbanización de la avenida de Salamanca
  3. 3 El burdel chino de la avenida de Portugal llega a la Audiencia con la principal implicada en rebeldía
  4. 4 Complicado incendio en una nave en Ciudad Rodrigo: seis horas para extinguirlo y un herido trasladado al Hospital en UVI móvil
  5. 5 Castilla y León bajo cero: cuatro puntos entre los más fríos de España, uno de ellos en Salamanca
  6. 6 Un incendio en el patio exterior de una vivienda de Villamayor moviliza a los Bomberos
  7. 7 La Guardia Civil halla sin vida el cuerpo de un anciano desaparecido en Tábara
  8. 8 350 coches al día en el Calasanz, 65 en el San Estanislao
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 24 de septiembre
  10. 10 La empresa Tebrio recibe el premio a la mejor Pyme salmantina de 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Los planes de Jorge García para el partido contra la UD Ourense

Los planes de Jorge García para el partido contra la UD Ourense