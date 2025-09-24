El Salamanca UDS confirma que jugará en Las Pistas y pide disculpas a sus aficionados «Las obras en el Helmántico se encuentran en fase final», explica el club en su comunicado

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:49

El Salamanca UDS ha confirmado este miércoles en un comunicado que el partido de este domingo frente a la UD Ourense se jugará en Las Pistas, tal y como había adelantado un día antes el club gallego. «El partido no podrá disputarse en el estadio Helmántico como estaba previsto, manteniendo el horario del domingo a las 17:00 horas», ha explicado el club.

A continuación, el Salamanca UDS ha dado a conocer el estado de las obras en el Helmántico: «Avanzan a muy buen ritmo y se encuentran en fase final, quedando únicamente pendientes algunos detalles eléctricos cuya finalización es necesaria para recibir la rehabilitación definitiva del Ayuntamiento (de Villares de la Reina). Estas demoras, ajenas a nuestra voluntad, obligan a que esta jornada debamos disputar el encuentro en un escenario provisional«.

El club ha dicho entender el malestar y la frustración de sus aficionados, a los que ha vuelto a pedir disculpas: «Somos los primeros que anhelamos regresar a nuestro templo y que estamos trabajando incansablemente para que ese momento llegue cuanto antes».

Por este motivo, los abonados del Salamanca UDS tendrán la posibilidad de invitar de manera gratuita a un acompañante para el choque frente a la UD Ourense. Podrán hacerlo en la Boutique del pasaje Coliseum este jueves de 16:00 a 19:30, el viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30, y el sábado de 10:00 a 14:00 horas, y no en las taquillas de Las Pistas el domingo.

Por último, el comunicado emitido por el club habla de «novedades» en el estadio Helmántico que pronto se podrán disfrutar.