Casado, Murua y Mancebo, saltando al césped de Las Pistas contra el Astorga. LAYA

El Salamanca UDS confirma que jugará en Las Pistas y pide disculpas a sus aficionados

«Las obras en el Helmántico se encuentran en fase final», explica el club en su comunicado

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:49

El Salamanca UDS ha confirmado este miércoles en un comunicado que el partido de este domingo frente a la UD Ourense se jugará en Las Pistas, tal y como había adelantado un día antes el club gallego. «El partido no podrá disputarse en el estadio Helmántico como estaba previsto, manteniendo el horario del domingo a las 17:00 horas», ha explicado el club.

A continuación, el Salamanca UDS ha dado a conocer el estado de las obras en el Helmántico: «Avanzan a muy buen ritmo y se encuentran en fase final, quedando únicamente pendientes algunos detalles eléctricos cuya finalización es necesaria para recibir la rehabilitación definitiva del Ayuntamiento (de Villares de la Reina). Estas demoras, ajenas a nuestra voluntad, obligan a que esta jornada debamos disputar el encuentro en un escenario provisional«.

El club ha dicho entender el malestar y la frustración de sus aficionados, a los que ha vuelto a pedir disculpas: «Somos los primeros que anhelamos regresar a nuestro templo y que estamos trabajando incansablemente para que ese momento llegue cuanto antes».

Por este motivo, los abonados del Salamanca UDS tendrán la posibilidad de invitar de manera gratuita a un acompañante para el choque frente a la UD Ourense. Podrán hacerlo en la Boutique del pasaje Coliseum este jueves de 16:00 a 19:30, el viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30, y el sábado de 10:00 a 14:00 horas, y no en las taquillas de Las Pistas el domingo.

Por último, el comunicado emitido por el club habla de «novedades» en el estadio Helmántico que pronto se podrán disfrutar.

