Las Pistas.

La UD Ourense confirma que el partido ante el Salamanca UDS se disputará en Las Pistas

Según asegura el club gallego: «El Salamanca UDS no ha obtenido la licencia municipal correspondiente para usar el estadio Helmántico»

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:19

El Salamanca UDS recibe este domingo, a partir de las 17 horas, a la Unión Deportiva Ourense, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada en el Grupo I de la Segunda Federación.

Los salmantinos afrontarán su segundo partido como local de la temporada, y pese a que en un primer momento parecía que el estadio Helmántico iba a ser el escenario de la contienda, el equipo visitante ha confirmado que no será así.

«Cambio de escenario para el encuentro frente al Salamanca UDS. Les informamos que el partido contra el Salamanca UDS, inicialmente previsto para disputarse en el estadio Helmántico, finalmente se disputará en Las Pistas del Helmántico, un campo anexo al mismo», anunció el club gallego en sus redes.

El motivo del cambio es que «el club local no obtuvo la licencia municipal correspondiente para usar el estadio, por lo que se vio obligado a trasladar el partido», expresó la UD Ourense.

Cabe recordar, que Las Pistas ya acogieron el estreno en casa el pasado 14 de septiembre ante el Astorga. Tras el duelo de este fin de semana, el Salamanca UDS no regresará a tierras salmantinas hasta el fin de semana del próximo 12 de octubre, cuando reciba a la Sociedad Deportiva Sarriana.

