Numancia - Salamanca UDS: horario y cómo ver en directo y por TV el partido

Te contamos los detalles para disfrutar del encuentro correspondiente a la séptima jornada de Liga en el Grupo I de la Segunda RFEF

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:31

Después de enlazar su tercer triunfo, el Salamanca UDS quiere ampliar su estado de gracia en la competición doméstica a costa de un Numancia que no ha firmado el comienzo de temporada esperado. Además, los sorianos destituyeron este pasado martes al técnico Abel Segovia. Entre tanto, el duelo, que corresponde al séptimo capítulo en el Grupo I de la Segunda Federación, enfrenta a dos conjuntos separados por cinco puntos.

El equipo dirigido por Jorge García llega al choque ubicado en la cuarta posición, zona de playoff de ascenso, después de cosechar 13 de 18 puntos posibles. Mientras que el cuadro local se encuentra encuadrado en la novena plaza con 8 puntos y no conoce la victoria en sus últimos dos partidos. Para el Salamanca UDS será el cuarto compromiso a domicilio (1 victoria, 1 empate y 1 derrota).

Horario del Numancia - Salamanca UDS

El encuentro entre el Numancia y el Salamanca UDS se disputa este domingo 19 de octubre a las 17:00 horas, en un duelo correspondiente a la séptima jornada de Liga en el Grupo 1 de la Segunda Federación.

Dónde ver el Numancia - Salamanca UDS

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el conjunto soriano y el cuadro salmantino. Además, podrá seguirse por televisión a través de la plataforma de pago Football Club.

Dónde se juega el Numancia - Salamanca UDS

El estadio Los Pajaritos será el escenario del partido entre el noveno y el cuarto de la clasificación. Será la segunda visita del Salamanca UDS al hogar del Numancia. El único enfrentamiento en Soria con los dos conjuntos como protagonistas se dio en la pasada temporada, cuando el encuentro se resolvió con victoria local por 2-0.

Respecto a sus enfrentamientos, el de este domingo será el cuarto encuentro oficial entre ambos. En la pasada campaña, los dos equipos se midieron dejando un historial con el mencionado triunfo del Numancia (2-0) en casa, mientras que en tierras salmantinas firmaron tablas (1-1). Antes, se vieron las caras en la final de la fase regional de la Copa RFEF del curso 2023/24. El choque acabó con empate (3-3) y se resolvió en la tanda de penaltis con victoria para el Numancia en el estadio Helmántico.

