Jorge García pide más tras «el mejor partido que llevamos hasta ahora» «No nos podemos quedar aquí; este grupo tiene mucho que dar, toca seguir apretando y mejorando», afirma el preparador blanquinegro tras el triunfo del Salamanca UDS ante la SD Sarriana

Iván Ramajo Salamanca Sábado, 11 de octubre 2025, 19:50 Comenta Compartir

Tras la victoria por 2-1 frente a la SD Sarriana, Jorge García destacó la actuación de su equipo y la mentalidad que está consolidando en el Salamanca UDS.

«Creo que ha sido el mejor partido que llevamos hasta ahora. Merecimos el triunfo de principio a fin. Este es el Salamanca que queremos ver, lo que inculcamos toda la semana. No nos podemos quedar aquí; este grupo tiene mucho que dar, toca seguir apretando y mejorando», afirmó el técnico.

Sobre el juego del equipo, García subrayó la importancia de la diversión en el campo: «El equipo se divierte mucho, y cuando los jugadores disfrutan, el plan de partido sale. Creen en los cambios y, otra vez, un jugador que entra desde el banquillo nos da la victoria. Todo ha sido positivo, estamos en el buen camino».

El técnico también resaltó la actuación de Carrasco: «Es un chico que pelea todos los días por estar en la convocatoria y el once; es profesional y vuelve a ser decisivo. No siempre es vistoso, pero sí eficaz, y viene de abajo. Al final, teníamos miedo de que cayera la frustración, pero supimos mantener la paciencia y tomar buenas decisiones en tres cuartos de campo, donde nos faltaba claridad».

Sobre la mentalidad del equipo, Jorge García fue contundente: «Somos valientes y queremos ir a ganar cada partido. No nos temblará la mano en ninguna decisión. Tenemos gente creativa por dentro, desequilibrante por fuera, y los cambios salen bien. El grupo está enchufado».

En cuanto al estilo de juego y los goles en los últimos tramos: «Nuestro estilo es ser protagonistas. Correr detrás del balón para los rivales, psicológicamente, es exigente; por el hecho de tener que defender tanto tiempo, pero trabajamos para poder generar oportunidades antes. El próximo rival, Numancia, es duro, pero estamos preparados para competir en Soria».

El entrenador también valoró la vuelta de Dani Hernández: «Dani es muy importante futbolísticamente y también lo fue el año pasado desde fuera para el grupo. Su presencia suma mucho».

Finalmente, sobre la preparación para la próxima jornada, Jorge García confirmó que los jugadores tendrán dos días de descanso.