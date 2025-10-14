Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El Numancia fulmina a su entrenador antes de recibir al Salamanca el domingo

Los sorianos, principales favoritos al ascenso, no han comenzado bien la temporada

La Gaceta

Martes, 14 de octubre 2025, 14:34

Comenta

Abel Segovia deja de ser entrenador del Numancia. Así lo ha comunicado el club soriano este martes. «El club quiere agradecer el trabajo y el esfuerzo realizado por el técnico sevillano a pesar de no conseguirse los resultados deseados y le desea lo mejor en su futuro personal y profesional», ha explicado el Numancia en un escueto comunicado.

Hay que recordar que el Salamanca será el próximo rival de los sorianos en Los Pajaritos este domingo a las 17.00 horas.

El Numancia pese a ser favorito al ascenso solo ha sumado ocho puntos en las primeras seis jornadas.

