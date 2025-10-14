El Numancia fulmina a su entrenador antes de recibir al Salamanca el domingo Los sorianos, principales favoritos al ascenso, no han comenzado bien la temporada

Abel Segovia deja de ser entrenador del Numancia. Así lo ha comunicado el club soriano este martes. «El club quiere agradecer el trabajo y el esfuerzo realizado por el técnico sevillano a pesar de no conseguirse los resultados deseados y le desea lo mejor en su futuro personal y profesional», ha explicado el Numancia en un escueto comunicado.

Hay que recordar que el Salamanca será el próximo rival de los sorianos en Los Pajaritos este domingo a las 17.00 horas.

El Numancia pese a ser favorito al ascenso solo ha sumado ocho puntos en las primeras seis jornadas.

