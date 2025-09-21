Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jorge García, junto a su ayudante David Morán.

Jorge García tras caer en Abegondo: «Nuestro partido tiene dos partes muy diferentes»

El técnico del Salamanca UDS mostró su descontento después de verse superados en el tiempo extra

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:55

Unos minutos después de sufrir su primera derrota de la temporada, Jorge García resumió el encuentro de su equipo en Abegondo de la siguiente manera: «Nuestro partido tiene dos partes muy diferentes», inició el técnico salmantino.

Las dos caras que dejó el cuadro salmantino durante su encuentro despertaron una mala sensación, sin embargo, en el primer tiempo los pupilos de Jorge García llevaron la batuta del partido varios minutos. «En la primera parte somos superiores al rival, fuimos valientes con balón. Estábamos haciendo lo trabajado, creo nos costó llegar al área rival, pero el control del partido y el tiempo lo teníamos, y nos hemos ido con muy buena sensación al descanso», explicó sobre la primera mitad.

Pero, tras el paso por la caseta, todo cambió: «Ellos han empezado a tener más claridad con balón, algunos esfuerzos nos contaban, sus posesiones duraban un poco más, entonces no teníamos capacidades de tener el balón», aún con esas, en el cuerpo técnico tenían claro que: «Íbamos a tener una o dos, podíamos tener alguna en un balón parado». Y esa ocasión llegó en el tramo final con Javi Delgado como protagonistas: «Una pena la del tramo final de Javi porque nos ponía 1-2, y nada quedarnos con las cosas buenas y mejorar lo que menos hecho bien», comentó García.

Bien es cierto que, pese al resultado final, Jorge García aseguró estar «satisfecho» con el desempeño de sus pupilos: «El partido de los chicos ha sido en cuanto a nivel de esfuerzo, en cuanto a nivel de compromiso, la primera parte en cuanto a nivel de idea muy buena contra uno de los mejores equipos de la categoría». Por otro lado, tuvo palabras para su guardameta: «La aparición de Leo ha sido muy buena», zanjó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desesperación en el campo: «La situación es para coger y cerrar»
  2. 2 Detenido un hombre tras una violenta reyerta en la calle Bordadores
  3. 3 «Nos pidió que tirásemos su huerto abajo mientras lloraba»
  4. 4 Incremento «histórico» para mejoras en los pueblos: 30 millones de euros en los próximos dos años
  5. 5 Dos heridos tras quedar atrapados en el vuelco de un turismo en la SA-305, en Ledesma
  6. 6 Ingresan en prisión dos detenidos por robar en el interior de varios coches en Salamanca
  7. 7 Herido un motorista en una colisión con un turismo en Santa Marta de Tormes
  8. 8 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 21 de septiembre
  9. 9 Morante y su recital con el capote en La Glorieta: «Aquí ha sido y aquí se quedará para siempre»
  10. 10 Dos heridos tras quedar atrapados en el vuelco de un turismo en la SA-305, en Ledesma

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Jorge García tras caer en Abegondo: «Nuestro partido tiene dos partes muy diferentes»

Jorge García tras caer en Abegondo: «Nuestro partido tiene dos partes muy diferentes»