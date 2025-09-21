Jorge García tras caer en Abegondo: «Nuestro partido tiene dos partes muy diferentes»

Jaime García Salamanca Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:55 Comenta Compartir

Unos minutos después de sufrir su primera derrota de la temporada, Jorge García resumió el encuentro de su equipo en Abegondo de la siguiente manera: «Nuestro partido tiene dos partes muy diferentes», inició el técnico salmantino.

Las dos caras que dejó el cuadro salmantino durante su encuentro despertaron una mala sensación, sin embargo, en el primer tiempo los pupilos de Jorge García llevaron la batuta del partido varios minutos. «En la primera parte somos superiores al rival, fuimos valientes con balón. Estábamos haciendo lo trabajado, creo nos costó llegar al área rival, pero el control del partido y el tiempo lo teníamos, y nos hemos ido con muy buena sensación al descanso», explicó sobre la primera mitad.

Pero, tras el paso por la caseta, todo cambió: «Ellos han empezado a tener más claridad con balón, algunos esfuerzos nos contaban, sus posesiones duraban un poco más, entonces no teníamos capacidades de tener el balón», aún con esas, en el cuerpo técnico tenían claro que: «Íbamos a tener una o dos, podíamos tener alguna en un balón parado». Y esa ocasión llegó en el tramo final con Javi Delgado como protagonistas: «Una pena la del tramo final de Javi porque nos ponía 1-2, y nada quedarnos con las cosas buenas y mejorar lo que menos hecho bien», comentó García.

Bien es cierto que, pese al resultado final, Jorge García aseguró estar «satisfecho» con el desempeño de sus pupilos: «El partido de los chicos ha sido en cuanto a nivel de esfuerzo, en cuanto a nivel de compromiso, la primera parte en cuanto a nivel de idea muy buena contra uno de los mejores equipos de la categoría». Por otro lado, tuvo palabras para su guardameta: «La aparición de Leo ha sido muy buena», zanjó.