Jorge García no oculta su satisfacción por la victoria en Vallegón: «Las sensaciones mejoran porque hemos sufrido todos juntos» El entrenador se muestra contento por el triunfo frente a la UD Sámano

La Gaceta Salamanca Domingo, 5 de octubre 2025, 20:56

Jorge García, tan poco dado a mostrar con la cara los resultados de los partidos, este domingo no pudo ocultar una muestra de felicidad. No era para menos, el conjunto del encuentro —más allá del triunfo— invitaba a ello. «Creo que el equipo ha competido muy bien», sentenció el preparador salmantino a bocajarro, como Carrasco el gol que dinamitó el partido a favor de los intereses blanquinegros.

«Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, en un campo muy complicado, de césped artificial y de dimensiones más pequeñas de lo que lo veníamos haciendo, creo que el equipo ha competido muy bien; ha sabido leer muy bien las fases del partido, aunque tuvimos un inicio de segunda parte un poco dubitativo, pero nos repusimos muy rápido con el gol de Carrasco, que nos dio la vida», abundó a renglón seguido el entrenador del Salamanca UDS, que dio un plus más a sus palabras con una lectura al margen del propio juego: «Creo que en estos campos es muy importante ganar, que el jugador se sienta muy importante en los duelos y segundas acciones; creo que las sensaciones mejoran porque hemos sufrido todos juntos, que es clave para ganar en estos campos».

Preguntado por lo peor y lo mejor del choque, el salmantino afirmó lo siguiente: «Lo peor es que los 5 primeros minutos de la segunda parte salimos muy dubitativos. Empezaron a colgar bolas al área, pero, como decía, supimos sufrir que es lo importante. Lo mejor es la pausa que tuvimos en la segunda mitad, que jugamos con los tempos del partido y creo que gestionamos el resultado bastante bien. Los que salen del banquillo vuelven a sumar. Todo lo que ha pasado este domingo es positivo».

Por último, tuvo palabras para el canterano Carrasco: «Venía trabajando muy bien, con muchas ganas, ha tenido la oportunidad, los que no juegan habitualmente están metidos y son los que ganan estos partidos», concluyó.